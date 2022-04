Etra acquista un nuovo immobile a Rubano, sarà la sede del Servizio ambientale integrato

Il consiglio di gestione di Etra ha recentemente deliberato l’acquisto di un immobile a Rubano da adibire a sede del SAI - Servizio ambientale integrato. Circa il 70% del costo totale del progetto potrà essere finanziato con fondi Pnrr per cui Etra ha già fatto formale richiesta di accesso. L’investimento è stato condiviso anche con il Consiglio di Bacino Brenta per i rifiuti che ha previsto l’intervento nel Piano stralcio della programmazione d’ambito.

L'acquisto

«Investire in poli logistici - afferma la presidente Argenti - è il primo passo verso un modello di gestione integrata del servizio di su scala d’ambito. Si distrettualizza l’organizzazione dei mezzi per ottimizzare gli spostamenti, rafforzare la presenza sul territorio ma soprattutto per ridurre i costi del servizio e quelli ambientali. Ci piace pensare a un modello di servizio radicato nel territorio e con una visione organica e funzionale che abbraccia tutti i 67 comuni dell’ambito e che presta molta attenzione alla riduzione degli impatti ambientali». Il Servizio ambientale integrato è incaricato della raccolta, conferimento agli impianti, trattamento e smaltimento dei rifiuti e - grazie all’acquisto della nuova sede - vedrà un potenziamento importante di uomini e mezzi: saliranno infatti a oltre 130 le risorse impiegate per circa 130 mezzi destinati alla raccolta nell’area di Rubano – Selvazzano e Colli Euganei, internalizzando così il servizio. Tale nuova organizzazione del servizio permetterà un efficientamento sia in termini di km percorsi, con riduzione delle emissioni e quindi minor impatto ambientale grazie alla possibilità di travaso dei rifiuti che andranno poi agli impianti su camion a “pieno carico”, che di tempi per l’effettuazione del servizio con notevole riduzione dei costi operativi. La nuova sede prevede un lavoro di riqualificazione e recupero dell’intera area - un tempo sede di un mobilificio - e da anni in stato di abbandono. Sarà dotata di una officina per la manutenzione e riparazione dei mezzi, di un più ampio parcheggio, di nuovi uffici e di nuovi e funzionali spogliatoi per il personale in servizio. «L’operazione di Etra permetterà di riqualificare una vasta area degradata nel cuore della zona industriale ed artigianale di Rubano – dichiara il sindaco Sabrina Doni - e come sindaco di questo territorio non posso che essere soddisfatta della scelta della nostra multiutility. Il nuovo polo operativo del Servizio ambientale integrato sarà importante veicolo di sviluppo economico, efficienterà l'operato aziendale di Etra dando risposte adeguate in minor tempo con maggior qualità di servizio. Insomma un passo davvero epocale non solo per Rubano ma soprattutto per Etra, l'azienda dei Comuni».

“Siamo molto soddisfatti di questa operazione – conclude il Presidente di Etra Flavio Frasson. Abbiamo lavorato in stretta sinergia con il Consiglio di Bacino Brenta e con il Comune di Rubano per raggiungere un obiettivo strategico comune. La buona riuscita di questa operazione porterà molti vantaggi, al territorio e all’ambiente ma soprattutto ai nostri cittadini. Questa scelta inaugura una nuova stagione di rinnovamento e ammodernamento dell’Azienda.”