Il 22 aprile è la giornata mondiale della terra ed Etra dà i consigli per proteggere l'ambiente

Riduci la produzione di rifiuti, Riusa il più possibile, Ricicla correttamente seguendo le indicazioni di conferimento del tuo Comune. Sono questi i consigli di Etra che, in occasione della Giornata Mondiale della Terra celebrata in tutto il mondo il 22 aprile, ha lanciato una campagna di informazione per sensibilizzare sui comportamenti virtuosi e rispettosi nei confronti del nostro pianeta.

Morena Martini

«Ognuno di noi può contribuire per proteggere la Terra – spiega la presidente del Consiglio di Sorveglianza Morena Martini - Applichiamo ogni giorno buone pratiche per uno stile di vita sostenibile. Prestiamo attenzione all’imballaggio, preferiamo prodotti sfusi e utilizziamo sempre una shopper riutilizzabile quando facciamo la spesa. Acquistiamo responsabilmente, valutando l’impatto ambientale dei prodotti che scegliamo: materie prime, durata e gestione del bene a fine vita incidono sul futuro del nostro pianeta. Quando possibile, evitiamo l’usa e getta e scegliamo prodotti lavabili e riutilizzabili. Evitiamo gli sprechi: si possono donare, vendere, scambiare, condividere oggetti e aggiustarli se sono rotti; evitiamo lo spreco di cibo: pesiamo le porzioni di pasta, riordiniamo la dispensa e consumiamo prima i prodotti in scadenza».

Consigli

Consigli per gli utenti cui fanno eco strategie messe in campo quotidianamente dall’azienda per tutelare il suolo e l’ambiente. «A beneficio del suolo, Etra produce compost per la concimazione organica dei terreni da rifiuti selezionati di natura organica, umido, verde e fanghi da depurazione – spiega il presidente del Consiglio di Gestione Flavio Frasson - Nel 2020 sono state 6.407 le tonnellate di compost messe a disposizione gratuitamente per l’agricoltura, il florovivaismo e anche per i giardini dei privati». Ma il core business di Etra, i servizi di gestione rifiuti e idrico integrato, ha una ricaduta immediata positiva sulla qualità del nostro ambiente. Basti pensare che Il bilancio complessivo della gestione dei rifiuti ha provocato nel 2020 un risparmio stimato di oltre 27.500 tonnellate di CO2, l’equivalente di anidride carbonica assorbita da più di 900 mila alberi. Inoltre, Etra ha chiuso da anni tutte le sue discariche e, sempre nel 2020, il recupero di materia è stato di oltre 206 mila tonnellate, il 92% dei rifiuti raccolti, raggiungendo il 73,7% di Raccolta Differenziata.

Frasson

«Voglio ricordare che i nostri sistemi di raccolta sono pensati non solo per rendere agevole il conferimento, ma anche per raccogliere ogni tipo di rifiuto – puntualizza Frasson – Penso per esempio agli oli da cucina esausti, fortemente inquinanti per l’ambiente. Nel 2021 ne abbiamo raccolti e avviati al riciclo 127 tonnellate. Una quantità importante, se si pensa che un litro di olio sversato in ambiente può inquinare una superficie pari a quella di un campo da calcio». Gli investimenti nel Servizio Idrico Integrato, circa 48 milioni di euro nel 2021, in crescita rispetto al 2020, permettono di ampliare e migliorare la resa della rete fognaria (oltre 2.600 km di rete) e dei depuratori, cha trattano ogni anno circa 44 milioni di metri cubi di acque reflue, risparmiando al suolo tonnellate di elementi inquinanti: nel 2020 si è evitato il rilascio in ambiente di 14.500 tonnellate di carichi organici, 1.450 di azoto e 200 di fosforo.