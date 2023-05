Rete fognaria da estendere: 1,2 milioni di euro per il nuovo sistema idrico di 4 strade

Sono iniziati i lavori che permetteranno di realizzare interventi di estensione della rete fognaria nera lungo tratti attualmente sprovvisti in via Euganea, Risorgimento, Tagliamento e Zara e di sostituzione di alcuni tratti della rete idrica a Selvazzano Dentro. Un investimento di 1,2 milioni di Euro, previsti dal Piano d’Ambito e finanziati dalla tariffa del Servizio Idrico Integrato. Etra ha redatto il progetto e ne cura la realizzazione. La fine dei lavori è prevista per il febbraio 2024, quindi, dopo i collaudi, scatterà l’obbligo per le utenze interessate dall’intervento ad effettuare gli allacciamenti alla rete fognaria.

«ll lavori si inseriscono nell’opera di estensione capillare della rete di collettamento per acque di fognatura nera a tutte le località e le vie periferiche ai centri cittadini, in modo da attuare l’opera di risanamento ambientale del territorio – spiega il presidente di Etra Flavio Frasson – Tra le aree di Selvazzano Dentro attualmente non collegate alla rete di fognatura convogliante all’impianto di depurazione intercomunale vi sono tratti di via Euganea (SP 89 dei Colli), via Risorgimento, Tagliamento e Zara, i cui abitanti utilizzano vasche Imhoff o sversano i liquami nella rete idrica superficiale, con conseguenti ricadute negative sull’ambiente. Nell'ambito dei lavori di realizzazione della rete fognaria, saranno sostituiti tratti di rete idrica oggi sottodimensionata rispetto all’evoluzione delle esigenze, obsoleta e soggetta a frequenti rotture, oltre che interferente con le opere fognarie di progetto. Una scelta che consente un minor disagio per i residenti e un risparmio economico complessivo, grazie alla gestione di un unico intervento».

Per quanto riguarda la rete fognaria, saranno posati 1.014 metri di condotta, e predisposti 69 allacciamenti. Saranno sostituiti, inoltre, 965 metri di tubazioni di acquedotto e predisposti 46 nuovi allacciamenti delle utenze civili prospicienti comprensivi dei ricollegamenti alle utenze private. «E’ un lavoro molto importante – afferma il sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – per la tutela della salute e dell’ambiente dove i Cittadini hanno un ruolo fondamentale perché connettendosi alle nuove reti in fase di realizzazione potranno beneficiare di una rete idrica più efficiente che riduce gli sprechi dell’acqua potabile». Al termine dei lavori si provvederà al ripristino delle vie nei tratti interessati per tutta la larghezza della sede stradale.