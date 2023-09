Etra ai nastri di partenza col progetto scuole: «L'ambiente è la prima risorsa da condividere»

Si sono aperte in questi giorni le iscrizioni al Progetto Scuole di Etra, fiore all’occhiello nelle attività didattiche e di formazione svolte da molti anni nei plessi scolastici dei quasi 70 Comuni delle province di Padova, Vicenza e Treviso serviti dalla Multiutility. Il Progetto Scuole è un percorso didattico gratuito proposto agli alunni, dalle scuole dell’infanzia alle secondarie di secondo grado, per sensibilizzare al rispetto delle risorse naturali, anche del nostro territorio. Fa parte del Progetto Scuole anche il concorso "La natura insegna".

Perché il progetto scuola

«Siamo tutti cittadini di uno stesso territorio e allo stesso tempo dello stesso pianeta - spiega il Presidente del Consiglio di gestione di Etra, Flavio Frasson -: dobbiamo imparare a rispettarlo e a usarne le risorse in modo sostenibile e responsabile, così come previsto anche dagli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU. Obiettivi che Etra si propone di raggiungere formando cittadini consapevoli che i loro comportamenti hanno una ricaduta diretta sull’ambiente, cominciando proprio dalle nuove generazioni».

L'academy

«I percorsi didattici non cambieranno nella sostanza gli obiettivi e le metodologie degli scorsi anni - aggiunge la Presidente del Consiglio di Sorveglianza, Morena Martini -. Ci saranno, però, alcune novità per quanto riguarda la didattica e il percorso che la classe potrà sviluppare con i nostri educatori ambientali di Etra Academy. La proposta si svilupperà su due moduli: il primo in parte teorico e il secondo principalmente pratico/laboratoriale. Sono previste anche visite nei nostri impianti e in aree di rilevanza ambientale».

I numeri della scorsa edizione

Nell’anno scolastico 2022-23 è stato registrato un forte incremento delle richieste di attività nelle scuole: 2.171 le domande, 260 in più rispetto all’anno precedente. Sono stati 25.652, oltre 3.000 in più rispetto al 2021-2022, gli studenti coinvolti in almeno un’attività, 1.677 gli interventi didattici in 199 scuole, (di cui 100 nelle scuole dell’infanzia, 879 primarie, 488 nelle secondarie di I grado e 206 nelle secondarie di II grado) di 62 Comuni.

Il ruolo degli educatori ambientali

Il Progetto Scuole è tra le iniziative di Etra più “gettonate” visto il consenso riscosso tra i ragazzi, le scuole, i docenti e le famiglie. Un ruolo fondamentale nel percorso di continua crescita del progetto è rappresentato dalla figura degli educatori ambientali di Etra Academy. «Il nostro compito - puntualizzano - è quello di accompagnare gli studenti e i cittadini nella comprensione del complesso mondo della gestione idrica, della raccolta differenziata, dell’uso sostenibile delle risorse e dell’importanza della biodiversità. La nostra forza è il saper raccontare questi argomenti con parole semplici e con la stessa passione con cui noi stessi ci siamo avvicinati a questi temi».

Come aderire al progetto

L’iscrizione è gratuita. La prenotazione obbligatoria è possibile per le scuole fino al 20 ottobre 2023, salvo chiusura anticipata per esaurimento dei posti disponibili. Non vi sono costi a carico delle scuole, ad eccezione di quelli riguardanti il trasporto per le uscite didattiche. Il modulo di adesione si trova nel sito di Etra www.etraspa.it> Etra Academy > Progetto Scuole