Etra stipula una polizza Covid a favore dei suoi lavoratori

Per il 2022, Etra con l'obiettivo di offrire una maggiore tutela della salute di tutti i propri collaboratori, ha stipulato una polizza Covid-19 a loro favore. «È un segnale – dice il Presidente del Consiglio di Gestione di Etra Flavio Frasson – di grande attenzione e vicinanza da parte dell’azienda nei confronti dei propri collaboratori: sappiamo bene quanto questi anni di pandemia abbiano messo a dura prova i lavoratori, che hanno dovuto cambiare nel profondo ogni modalità operativa, ma non sono mai venuti meno al proprio dovere. Per questo si è deciso di mettere in campo un’azione concreta, nella speranza che dia maggiore serenità ad ognuno nello svolgimento del proprio dovere, dato che il rischio di contrarre la malattia è purtroppo ancora molto alto».

La polizza

La polizza prevede l’erogazione a favore del lavoratore di un’indennità diaria e da convalescenza per Covid-19, a seguito di malattia da infezione da Covid-19 per accertata positività al virus SARS-CoV-2, nel caso in cui si renda necessario il ricovero presso una struttura ospedaliera, eventualmente anche presso reparto di terapia intensiva. È prevista anche l’erogazione di un’indennità giornaliera, in caso di reazione avversa a somministrazione da vaccino anti Covid-19, che si dovesse manifestare entro trenta giorni dall’iniezione vaccinale medesima e tale da rendere necessario il ricovero presso una struttura ospedaliera. La grande novità consiste, però, nella facoltà data ai propri dipendenti di estendere la copertura assicurativa ai coniugi o ai conviventi e ai figli, con costo integralmente a carico della società.