Etra vince in tribunale contro l'ex presidente Levorato, escluso dalla selezione per l'ufficio legale

Si chiude la vicenda giudiziaria avviata contro la multiutility dall’allora presidente del Consiglio di Gestione, Andrea Levorato, per ottenere l’annullamento della procedura selettiva indetta dalla Società per l’individuazione del nuovo Responsabile dell’Ufficio Legale Assicurazioni Protocollo.

La vicenda

Levorato, dopo esser cessato dalla carica di Presidente di Etra, aveva presentato domanda di partecipazione alla selezione per responsabile dell’Ufficio Legale, ma non essendo stato ammesso, nell’aprile del 2022, aveva presentato ricorso al Tar del Veneto per ottenerne l’annullamento, presupponendo una illegittimità della procedura. Il Tar però ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice del Lavoro e, così, Levorato ha ripresentato la causa davanti al Tribunale di Padova, chiedendo in quella sede, tra l’altro, anche la sospensione degli effetti esecutivi della selezione con particolare riguardo alla graduatoria finale.

Domanda respinta

Il Tribunale di Padova non ha accolto la richiesta di sospensione, ritenendo le censure infondate nel merito, asserendo che la Società «nel disporre l’esclusione del ricorrente all’esito della fase di ‘prevalutazione curriculare’, abbia fatto corretta applicazione dei criteri stabiliti nell’avviso di selezione … e che nessuna lesione del diritto partecipativo del ricorrente si sia consumata». Oggi Levorato ha deciso di rinunciare a quel giudizio che, quindi, è stato dichiarato estinto.

Etra

Piena soddisfazione è stata espressa per la notizia dall’intero Consiglio di Amministrazione, il cui Presidente Flavio Frasson ha così commentato: «La correttezza, legittimità e trasparenza dell’azione posta in essere dall’attuale vertice aziendale è stata nuovamente confermata ‘a chiare lettere’ e questo è, per tutta la Società, motivo di orgoglio e soddisfazione. Ma soprattutto serve a noi tutti da stimolo per proseguire nella direzione tracciata. Tante scelte importanti sono state compiute in questi anni non senza difficoltà, nella profonda convinzione che Etra meriti una governance ed un management all’altezza degli obiettivi che le sono stati affidati. Guardiamo dunque al futuro con ritrovato entusiasmo e fiducia, nella consapevolezza che ‘fare azienda’ oggi, nel settore dei servizi pubblici, significa non solo comprendere in anticipo i bisogni dei propri utenti per poterli soddisfare a pieno, ma anche e innanzitutto garantire stabilità organizzativa ed un clima lavorativo sereno, rassicurante e stimolante. #indietrononsitorna».