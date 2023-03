Curva Sud dell'Euganeo, si allungano tempi per il bando e la ripresa dei lavori

Si allungano i tempi per rivedere operai a lavoro nel cantiere della curva Sud all'Euganeo. Durante la commissione di ieri pomeriggio, il capo settore Contratti Appalti e ad interim dei Lavori Pubblici di Palazzo Moroni Matteo Banfi è stato chiaro: «Per lo stato di consistenza possono volerci due giorni come mesi».

La "perizia"

Dopo l'apertura dell'inchiesta, le indagini, il sequestro di novembre e il dissequestro di febbraio, ora serve uno stato di consistenza per verificare lo stato dell'arte del cantiere, quanto è stato fatto, quanto resta da fare e quanto costa. In base a questo poi verrà realizzato un nuovo bando per affidare i lavori di completamento dell'opera finita sotto la lente d'ingrandimento della Procura. «Mi sembra inopportuno e prematuro parlare di tempi definiti - ha detto Banfi, rispondendo alle domande del presidente della commissione politiche di controllo e garanzia, Enrico Turrin - perché i processi sono diversi e non sempre semplici. Lo stato di consistenza si fa insieme alla ditta per evitare contenziosi e quindi si possono trovare subito degli accordi oppure no, quindi non riesco a parlare di tempistica in maniera precisa».

Curva Nord

La commissione è stata convocata anche per chiedere notizie sulla curva Nord, per cui erano stati concessi fondi del Pnrr per 4 milioni di euro. Progetto poi congelato. Su questo ha risposto l'assessore allo sport, Diego Bonavina: «Il progetto che ci aveva consentito di ottenere i fondi, ma i costi sono lievitati a tal punto da non consentire al Comune di fare un bando. Abbiamo richiesto una proroga al ministero ai termini previsti per il 31 marzo e stiamo aspettando una risposta».