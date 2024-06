Euro 2024, nei giardini estivi le partite della nazionale

Partono oggi i campionati Europei di calcio, che si svolgeranno in Germania da venerdì 14 giugno a domenica 14 luglio 2024. Un mese di grandi sfide, detentore del trofeo è proprio la nazionale azzurra, che però non parte certo con i favori del pronostico. Gli azzurri di Spalletti saranno impegnati domani sera nella sfida contro l'Albania allenata dall'ex centrocampista brasiliano di Arsenal e Barcellona. Ad parire la manifestazione continentale la sfida tra i padroni di casa e la Scozia.

La partita del Westfalenstadion di Dortmund sarà visibile, per chi lo vorrà fare in compagnia e all'aperto nei vari giardini estivi della città. Per quanto riguarda il centro uno schermo sarà allestito al parco Cavalleggeri, più comunemente noto come parco Prandina. Sarà possibile anche mangiare la pizza oltre alla classica offerta dell'enoteca Evoé che gestisce lo spazio grazie alla collaborazione con la pizzeria La Grande Bufala.

All'Arcella, con ingresso a offerta libera, la partita potrà essere vista presso il parco Milcovich dove per tutta l'estate si svolge ArcellaBella. Anche qui la possibilità di cenare in attesa della partita. Allo Sherwood Festival invece ci sarà la possibilità di assistere alla partita guardandola trasmessa in quello che è di certo lo schermo più grande presente in città. E' dal mondiale 2006, quello vinto dagli azzurri in Germania nella finale di Berlino, che Sherwood offre questa possibilità, quella di assistere alle partite dei grandi tornei come europei e mondiali.

Al Sunrise Park, la manifestazione che si svolge al parco degli Alpini, saranno addirittura due gli schermi dove saranno proiettate le partite della nazionale. Schermo anche ai Navigli, al Chiosco e presso il Voltabeer di Brusegana.