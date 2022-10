Euromobility, Padova seconda in Italia per mobilità sostenibile. Prima c'è solo Milano

Padova arriva seconda alla dodicesima edizione del Giretto d’Italia - bike to work 2022, il campionato nazionale della ciclabilità urbana organizzato da Legambiente, Euromobility e in collaborazione con 36 amministrazioni comunali aderenti all’iniziativa. Dopo i rilevamenti effettuati nella settimana tra il 16 e il 29 settembre è Milano a totalizzare il maggior numero di spostamenti sostenibili casa-scuola e casa-lavoro in sella alla bicicletta o a bordo di mezzi alternativi di micromobilità elettrica, seguita da Padova, Piacenza, Pesaro e Reggio Emilia.

La classifica

La classifica delle città per numero assoluto di spostamenti sostenibili vede in testa Milano con 6.020 mezzi (bici e altri mezzi sostenibili) e subito a seguire Padova con 5.703. L’edizione 2022 rileva ovunque un aumento della circolazione dei mezzi sostenibili a mobilità elettrica (come e-bike, monopattini o segway) e Padova arriva prima in questa categoria con 664 mezzi rilevati, seconda sempre Milano con 602, terza Torino con 543.

Ragona

Il commento dell’assessore alla mobilità, Andrea Ragona: «Padova di nuovo sul podio per quanto riguarda gli spostamenti sostenibili casa-lavoro e casa-scuola. Non solo la seconda posizione per quanto riguarda le biciclette, ma arriva prima per i mezzi di micromobilità elettrica, superando addirittura Milano. Significa da un lato che sempre più persone scelgono di muoversi in modo sostenibile in città, dall’altro che gli investimenti fatti e l’introduzione dei diversi servizi di sharing stanno dando i loro frutti. E’ chiaro come - prosegue Ragona -come in particolare dopo il Covid che ha visto un incremento nell’uso di mezzi alternativi all’auto, molte persone abbiano deciso di non tornare indietro e continuare a muoversi in maniera dolce e pulita. Dobbiamo proseguire su questa strada, individuando sempre più incentivi che consentano di rinunciare all’auto e investendo sulle infrastrutture. Nei prossimi mesi sono in programma i cantieri di diverse ciclabili e della Bicipolitana, ma il nostro obiettivo è quello di lavorare per incentivare la mobilità leggera a 360 gradi: ad esempio stabilizzando ed estendendo la pratica del bike to work già in funzione per i dipendenti comunali in via sperimentale. Padova è sempre più una città ciclabile e i padovani lo dimostrano ogni giorno. Il nostro compito ora è renderla all’altezza e andare avanti in questa direzione»