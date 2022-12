L'Europa garantisce sul tram, la Bei presta 43,5 milioni di euro ad Aps per la seconda linea

Attraverso un prestito di 34 milioni di euro, assistito dalla Garanzia Green di Sace, la Banca europea per gli investimenti (Bei) darà il proprio rilevante contributo per la realizzazione della nuova linea tranviaria SIR3 della città di Padova. Il finanziamento stipulato rappresenta la prima tranche dell’ammontare complessivo di 43.5 milioni di euro approvato dal Consiglio di amministrazione della Bei.

Aps

Aps Holding, società in-house del Comune di Padova, stazione appaltante e soggetto attuatore dell’intera infrastruttura, grazie al finanziamento ministeriale e all’intervento di Bei, aprirà a breve i cantieri per la tratta che avrà un’estensione di 5.5 chilometri e collegherà dal 2025 l’area Sud-Est della città di Padova (Voltabarozzo) con la stazione ferroviaria, toccando i principali poli ospedalieri cittadini. La nuova tratta non solo si integrerà con l’esistente linea Nord/Sud (Sir1), ma farà parte del più vasto progetto Smart (Sistema di Mobilità A Rete Tranviaria) che prevede la realizzazione di una terza linea interurbana sull’asse Est-Ovest della città e che interesserà anche i comuni contermini di Vigonza e Rubano.

Il progetto

Il progetto include la realizzazione di tredici fermate e l’edificazione di un nuovo deposito a Voltabarozzo adibito alle attività di manutenzione ordinaria della linea Sud/Est (SIR3) e, nella medesima località, verrà costruita una struttura Park and Ride con area dedicata ai servizi di interscambio, dotata di 383 stalli di sosta. Il finanziamento non è destinato solo alla realizzazione della nuova linea. La seconda tranche di 9,5 milioni di euro è destinata infatti al progetto di APS che prevede il progressivo ammodernamento del materiale rotabile della linea Nord/Sud che verrà ultimato nel 2026 anche attraverso l’implementazione di batterie di ultima generazione, migliorando performance e durabilità e garantendo maggiore autonomia per le tratte prive di catenaria. Il processo di aggiornamento della linea prevedrà inoltre l’ampliamento del deposito di Guizza.

Elena

Inoltre, a dicembre 2021 la Bei e Aps Holding S.p.A. avevano definito un accordo incluso nel Programma Elena (European Local Energy Assistance) sotto forma di Assistenza Tecnica a fondo perduto, a copertura dei costi di sviluppo di soluzioni innovative di mobilità integrata fino a massimo € 1.6 milioni. Sia per il finanziamento da € 43.5 milioni (di cui 9.5 opzionati), sia per il contributo Elena, Aps Holding si è avvalsa della consulenza di Sinloc S.p.A., che ha fornito assistenza tecnica lungo tutto l’iter di candidatura, configurazione e negoziazione dei relativi contratti sia con BEI sia con l’ente garante, fino alla stipula del finanziamento.

Sace

L’investimento è parte integrante sia della strategia sostenibilità ambientale di lungo termine della città di Padova, nel quadro del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile approvato nel 2020, sia della Climate Bank Roadmap della Bei, che promuove una mobilità sostenibile a zero emissioni. Grazie agli obiettivi climatici dell’investimento, il progetto beneficerà della Garanzia Green del Gruppo Sace, che ha un ruolo di primo piano nella transizione ecologica italiana e può rilasciare garanzie green in grado di agevolare il passaggio verso un'economia a minor impatto ambientale.