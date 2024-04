Europa in Prato, il pienone continua: premiate le tre migliori bancarelle

Un lunedì di sole smagliante, dopo l’apertura quasi estiva di domenica 28 aprile e segnato da un grande afflusso di visitatori ha coronato la consegna delle tradizionali tre targhe che ogni anno vengono assegnate ad altrettanti partecipanti selezionati per la 19esima edizione de “L’Europa in Prato”, la manifestazione che vede un grandissimo afflusso di operatori commerciali non solo da tutta Europa, ma ormai da tutto il mondo.

I premi

L’iniziativa, che Confcommercio Ascom Padova propone di concerto con la Fiva Confcommercio (l’organizzazione degli ambulanti che a livello padovano e veneto fa capo ad Ilario Sattin), gode del patrocinio dell’assessorato alle attività economiche del Comune, della Camera di Commercio e di Venicepromex. In una cornice animata da moltissimi visitatori è così avvenuta la consegna dei premi da parte dell’assessore al Commercio del Comune di Padova Antonio Bressa, del presidente di Confcommercio Ascom Padova Patrizio Bertin, nella veste di vicepresidente della Camera di Commercio, di Ilario Sattin, presidente FIMAA Padova e Veneto e del direttore generale Ascom Otello Vendramin. Nello specifico sono state assegnate la targa per la migliore bancarella fantasia ed originalità alla bancarella scozzese “A Taste of Scotland Tour”, premio alla migliore bancarella italiana, invece, alla Ditta di Stradiotto Arnaldo, specializzato nella vendita di formaggi di alpeggio piemontesi e infine targa per la miglior bancarella per il Resto del Mondo al “Potala Shop Tibet”.

Fiva Ascom Confcommercio

«Una conferma che questa manifestazione è molto seguita ed amata, oltre che attesa - ha commentato il presidente della Fiva Ascom Confcommercio, Ilario Sattin - e lo testimonia il fatto che le bancarelle provengono non più solamente da molti paesi europei, ma anche da tutto il mondo». Soddisfatta l’organizzazione, soddisfatti gli espositori che hanno confermato anche per quest’anno la piazza padovana come una delle più interessanti mete dell’intero circuito.