Europa in Prato: premiati tre banchetti di cui due italiani e uno austriaco

Si è svolta domenica in Prato della Valle la premiazione delle bancarelle più belle de “l’Europa in Prato” il mercato europeo del commercio ambulante. Questa sedicesima edizione ha visto tre banchi premiati: due italiani e un austriaco. L’Assessore al Commercio del Comune di Padova, Antonio Bressa ha consegnato a Erica Caruana dell’azienda “Terre di Toscana” il premio miglior bancarella d’Italia (il banco propone prodotti tipici);

Premio Fantasia e originalità

Il presidente FIVA Confcommercio Padova Ilario Sattin ha consegnato il premio Fantasia e Originalità alla ditta “Gusti del Mediterraneo” di Giuseppe Contrino, con le sue specialità siciliane; Per la CCIAA di Padova Franco Pasqualetti vicepresidente dell’Ascom Confcommercio di Padova, ha premiato la bancarella “Dolce Austria” con i prodotti tipici di Salisburgo come Miglior bancarella Resto del Mondo; La manifestazione è promossa da FIVA (Federazione Italiana Venditori Ambulanti) Confcommercio nazionale e da FIVA Ascom Padova, con il patrocinio del Comune di Padova in collaborazione di Camera di Commercio di Padova e Promex. Il mercato europeo è unico, originale e inconfondibile ed è per questo che è così tanto atteso dai padovani, ma non solo. Un’edizione un po’ modificata per permettere di pranzare e cenare in sicurezza ed al contempo acquistare prodotti assolutamente tipici ed unici.

Waffels

In questi tre giorni si potranno degustare i famosi waffels dal Belgio e poi dolci made in USA (muffin, pancakes e cheescake), le minicrepes olandesi, pandolce dalla Repubblica Ceca, i churros spagnoli, la liquirizia pura calabrese e i classici wurstel tedeschi, gli arancini siciliani, la carne argentina alla griglia, la paella valenciana e catalana, le specialità gastronomiche dal Messico, le specialità alimentari tipiche toscane, umbre, piemontesi e pugliesi. In Prato della Valle si potrà acquistare anche oggettistica di qualità, come tovagliati, ceramiche, bigiotteria, gadget irlandesi, artigianato finlandese, gilet e maglie in cachemire dalla Francia, spezie dal mondo, cosmetici naturali, stampe e quadri pop-art, articoli per la bicicletta, fiori secchi, piante e bulbi dall’Olanda.

Spazi calmi

L'evento si svolgerà nel rispetto delle normative regionali per prevenire la diffusione di Covid 19 e gli stand sono stati disposti in modo da garantire “spazi calmi” per il corretto deflusso del pubblico, evitando quindi il pericolo di assembramenti. Ricordiamo a tutti i partecipanti di munirsi di mascherina e di igienizzarsi le mani all’ingresso della piazza dove saranno presenti delle colonnine con apposito gel e segnaletica informativa sulle norme da rispettare all’interno dell’evento. Sarà presente inoltre in tutta la piazza personale qualificato che vigilerà per evitare assembramenti e che venga rispettato il corretto uso della mascherina. Nelle aree dedicate alla ristorazione tutti i tavoli e gli spazi verranno igienizzati costantemente e verrà rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra un tavolo e l'altro.