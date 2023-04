Europa in Prato, le nuvole non spaventano i visitatori

Dalle 9 di sabato 30 aprile, il meglio dello street food in Prato della Valle. 150 operatori provenienti da tutto il mondo hanno aperto i loro banchi di enogastronomia sull’isola Memmia, dove rimarranno fino a martedì 2 maggio a mezzanotte offrendo i migliori prodotti. Gli espositori arrivano da tutto il mondo, nonostante il nome della manifestazione sia Europa in Prato: Brasile, Messico, Argentina, oltre che dai paesi asiatici. Non manca il meglio dalle regioni italiane ed europee. Il presidente di Ascom ha parlato di grande risposta di pubblico e l'idea di rendere ancora più grande questa manifestazione, nei prossimi anni.