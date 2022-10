Passi: «Adesso basta, sulla Prandina la giunta deve prendere una decisione. Niente park»

«La destinazione dei 36mila metri quadrati dell'ex caserma Prandina riguarda tutta Padova, non solo il centro storico. Quel che si farà nell'area è la spia di quel che si farà nel resto della città. Da quando il Comune, nel 2018, ha avviato l'acquisizione dell'area verde, la città attende di sapere quale sarà la sua destinazione d'uso finale. Il comune non ha saputo fare di meglio che piazzarci un parcheggio, che da quando è a pagamento è semi deserto, eccezion fatta per il sabato». Tornano a parlare di Prandina i Verdi, quelli "originali" e lo fanno chiedendo all'amministrazione Giordani di prendere posizione

Passi

«Un park che non sarebbe mai nato se fossero stati rispettati i vincoli di tutela a quali è sottoposta l'area che intanto si degrada insieme ai suoi edifici storici - dichiara Lucio Passi, dell'esecutivo di Europa Verde Padova - .La Prandina non può e non deve essere lasciata al degrado. Collocata nella zona ovest del centro, a ridosso delle mura, può diventare il perno della riqualificazione funzionale ed urbanistica di tutto quel settore. Come prevede il progetto polifunzionale con attività imprenditoriali, culturali sociali e sportive, imperniate su un ampio parco pubblico, presentato da decine di enti e associazioni che Europa Verde sostiene con convinzione».

Verde

«Va inoltre ricordato che Padova, ed in particolare il centro cittadino, soffrono una cronica carenza di verde - prosegue Passi - mentre per legge nel centro storico la dotazione di verde pubblico dev’essere di almeno 15 mq/abitante, contro i 5 attuali. Mentre invece non ha bisogno di nuovi parcheggi: i dati di Comune e Aps attestano che l’offerta di posti auto al servizio del centro città, ben 9.000, supera la domanda: insomma sono sotto utilizzati.E’ ora di decidere. È ora che l'Amministrazione dica con chiarezza cosa vuol fare».

Il confronto

Per questo, Europa Verde Padova ha organizzato l'incontro pubblico "Che ne sarà dell’ex caserma Prandina?" che si svolgerà Sabato 22, dalle 10.15 alle 12.45 nella Casetta del parco Cavalleggeri, Corso Milano 113. (segue programma). Un confronto tra gli enti promotori del progetto del parco polifunzionale, le associazioni del commercio, fautori del mega parcheggio e il Comune. Ascom e Confesercenti però si sono sottratte all’ultimo minuto. L'amministrazione invece conferma la partecipazione, rappresentata dal vicesindaco Andrea Movcalizzi e dall'assessore all’Urbanistica, Andrea Ragona. Interverranno, tra gli altri, Roberto Righetto, Presidente dell'Ordine degli Architetti, Sergio Lironi di Legambiente, Adriano Verdi del Comitato Mura.