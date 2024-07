European "vespisti" week, sabato la sfilata per 40 km sui Colli Euganei

Almeno cinquemila vespe sfileranno domani, sabato 6 luglio, le strade dei Colli Euganei in una parata che si annuncia come un evento nell’evento. La European Vespisti Week di Montegrotto Terme, organizzata da 17 vespa club del Veneto con il patrocinio e il supporto del Comune di Montegrotto Terme è già un grande successo, in termini sia di presenze, sia di riuscita, sia di apprezzamento da parte del territorio.

«Stiamo ricevendo - racconta il sindaco Riccardo Mortandello, vespista di tradizione familiare - moltissimi riscontri positivi. Gli iscritti all’iniziativa, giunti alle terme in molti casi accompagnati dalle loro famiglie, si fanno un bagno in piscina prima di salire in vespa per i tour e mi raccontano la sorpresa di conoscere un territorio di cui avevano sentito parlare ma che non avevano mai sperimentato in prima persona. Commenti positivi anche per i tour del Veneto che i singoli vespa club hanno organizzato per giovedì e venerdì: particolarmente apprezzati sono stati quelli a Chioggia, nel Polesine e sul Monte Grappa».

Per i tour domani, sabato 6, sarà la giornata clou: al pomeriggio a partire dalle 14 concentramento in piazza Mercato per poi partire in sfilata sui Colli Euganei: «La sfilata di tutti i mezzi - spiega Alessia Galiotto, segretaria dei Vespa Club Italia e presidente del Vespa Club Arzignano - sarà lunga circa 40 km. Si consideri che tra la partenza della prima vespa e quella dell’ultima ci sarà un intervallo temporale di un’ora e mezza: un’esperienza straordinaria anche per il pubblico, oltre che per i partecipanti».

Le vespe dopo Montegrotto passeranno per Abano, Torreglia, Galzignano per poi fare ritorno al Vespa Village. Il comitato organizzatore di EVW2024 è composto da oltre 200 volontari di 17 Vespa Club del Veneto (Vespa club Arzignano, Vespa club Occhiobello, Vespa club Rossano Veneto, Vespa club Venezia, Vespa club Portogruaro, Vespa club Montagnana, Vespa club Villa Bartolomeo, Vespa club Monselice, Vespa club Valeggio sul Mincio, Vespa club Due Carrare, Vespa club Vespe del bosco, Vespa club Rovigo, Vespa club Resana, Vespa club Montebelluna, Vespa club Delta del Po, Vespa club Vespe padane, Vespa club Roncajette).