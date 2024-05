Oltre 70 eventi estivi gratuiti: un'estate di cultura, musica, teatro e sport

Con oltre 70 appuntamenti distribuiti su tre mesi è pronto il ricco programma estivo di eventi gratuiti "Albignasego Incontra l’Estate". L’amministrazione comunale di Albignasego, in collaborazione con la Pro Loco, le associazioni del territorio, Azzurra For Life, Cuore di carta eventi e Euganea Movie Movement, ha reso noto alla cittadinanza il calendario completo delle iniziative che animeranno la Città con attività culturali che spaziano da musica, teatro, sport, tradizione e puro divertimento adatte a tutte le età.

Il sindaco

«Abbiamo ideato questo programma per rendere Albignasego vivace e accogliente anche durante i mesi estivi, sfruttando sia i luoghi centrali come Villa Obizzi e Piazza del Donatore, sia i parchi dei nostri quartieri - afferma il Sindaco Filippo Giacinti - .Il nostro obiettivo è creare occasioni di incontro, di divertimento, per condividere emozioni ed arricchirsi culturalmente, offrendo un ampio ventaglio di eventi gratuiti». L’assessore alla cultura, Marco Mazzucato, sottolinea l’importanza di queste iniziative: «Questi eventi rappresentano momenti preziosi per vivere la cultura, socializzare e creare legami all'interno della comunità. Sono opportunità per godere di spettacoli dal vivo e vivere il territorio»

Lo sport

Come ogni anno il programma prenderà il via con "Emozioni in corsa", una manifestazione podistica di beneficenza organizzata da Giolo Center e dal Gruppo Podistico Donatori di Sangue di Albignasego, in collaborazione con diverse associazioni locali, quest’anno si svolgerà venerdì 31 maggio con partenza alle ore 20,30 da Piazza del Donatore. Il 1 giugno, dalle ore 15,30 raddoppia il tradizionale appuntamento con il mercatino dei ragazzi organizzato dal comitato Crea.ti.va e per la nuova data si trasferisce al Parco di San Tommaso.

Villa Obizzi

Domenica 2 giugno nel parco di villa Obizzi alle 17.00 comincia con l’associazione The Play la rassegna “Albignasego incontra il teatro”, che conta 13 appuntamenti offerti da The Play, Associazione interno 7, Denis Varotto, C’era...c’è, tra giugno luglio e agosto. Lo stesso giorno parte anche la rassegna “Albignasego incontra la musica”, che ne conta 22 appuntamenti offerti da CEM, Blubordò, il coro degli stonati, Note innate, Mouge, Associazione Interno 7, Musica e…,Ottave parallele, Coro cento voci di A. Pascali e un concerto di pianoforte organizzato dalle associazioni Crescendo e il Pulcino, il primo evento sarà una maratona di musica a cura del gruppo CEM, nel parco di Villa Obizzi il 2 giungo dalle ore 14,30.

Pro Loco

«Ci tengo a ringraziare le associazioni per il loro instancabile lavoro – aggiunge Federica Camani presidente della Pro Loco di Albignasego - che ha reso possibile la creazione di spettacoli coinvolgenti e di grande qualità, che sicuramente sapranno entusiasmare e unire la nostra comunità. È un vero piacere collaborare con le associazioni del territorio di Albignasego, perché rispondono sempre con passione dimostrando ogni volta quanto sia forte il nostro tessuto sociale».

La cultura

Un appuntamento imperdibile dell'estate albignaseghese è "Parole d’autore", organizzato in collaborazione con Cuore di Carta Eventi. Mercoledì 5 giugno e ogni venerdì, dal 14 giugno al 19 luglio, il parco di Villa Obizzi (o il Palazzetto Fantino Cocco in caso di maltempo) ospiterà sette grandi autori, tra cui Roby Facchinetti (5 giugno), Giobbe Covatta e Paola Catella (14 giugno), Massimo Franco (21 giugno), Ilaria Gasperi (28 giugno), Candida Morvillo (5 luglio), Serena Bortone (12 luglio) e Umberto Galimberti (19 luglio). Il mese di luglio sarà vivacizzato dal Solar cinema itinerante nei parchi del Comune con ingresso gratuito. Tutti i mercoledì sera di luglio dalle 21.30 il 3 luglio e il 24 luglio al Parco di Mandriola in via S. Bellino, il 10 luglio a Sant’Agostino in via Tintoretto, il 17 luglio a San Giacomo in via Moncenisio e il 31 luglio serata conclusiva nel Parco di Villa Obizzi, in caso di mal tempo gli eventi saranno spostati in Sala Verdi a Villa Obizzi. Dall’12 al 21 agosto, in Piazza del Donatore, si terrà lo Young Festival a cura dell’associazione Azzurra for Life, con performance delle cover band più celebri a livello nazionale.

Ad arricchire il programma proposte di sport, tradizione e divertimento

Domenica 9 giugno dalle 16 alle 23 piazza del Donatore sarà animata dalla festa dello sport che da il via ufficiale a Sportivando nei parchi che torna con un ampio programma di eventi sportivi gratuiti, a partire dal 12 giugno, per avvicinare i cittadini alla pratica sportiva grazie alla collaborazione delle associazioni del territorio. Le tradizioni locali saranno celebrate con la Festa della Trebbiatura, prevista per il 29 e 30 giugno in cui sfileranno i trattori storici e verranno proposti giochi di una volta per i bambini. Le iniziative di divertimento saranno tantissime per tutte le età: Albignasego incontra le stelle con il gruppo astrofili di Padova, hobby horse nei parchi con l’associazione Officine horses in con i racconti sull’evoluzione del cavallo, il cluedo per le vie di Albignasego proposto da Interno 7 aps, ma anche la mostra collettiva deglia rtisti in erba nell’atrio di villa Obizzi allestita da Ora11, la pittura incontra la danza con Future dance, una serata informativa sulla sicurezza dei bambini con il comitato Crea.ti.va. Il programma completo, con date e orari, verrà consegnato a tutti i residenti di Albignasego ed è disponibile sul sito ufficiale del Comune di Albignasego: www.comune.albignasego.pd.

