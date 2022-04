Evyrein augura buona Pasqua a modo suo, con piccione e bomba atomica

La Pasqua di Evyrein nei pressi di Palazzo della Ragione. E' apparsa questa notte (17 aprile) l'opera dell'artista vicentino che ritrae un piccione con elmetto da guerra e il ramoscello d'ulivo tra il becco, mentre sgancia una bomba atomica con le diciture "Do not drop-fragile-handle with care" (traduzione: "Maneggiare con cura, fragile, non lasciar cadere, grazie")

I precedenti

La firma è dello street artist vicentino Evyrein, che già in passato ha intitolato le sue opere a temi di attualità. L'ultima era stata «The slap», lo schiaffo, dove anche lì aveva trovato una chiave per parlare di guerra. «Avete vinto il peggior Oscar del 2022», sembra dire il writer, che ancora una volta ha pescato nell'attualità per comunicare il suo messaggio. Al posto di Will Smith e Chris Rock nella Notte degli Oscar, è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che tira un sonoro ceffone al premier russo Vladimir Putin. L'opera è comparsa sabato mattina sulla facciata, in rifacimento, dell’ex Rinascente in piazza Garibaldi.