L'amministrazione: «Le tragedie si evitano con la riqualificazione. Presto partiremo con i lavori»

«La polizia locale presidia il territorio in maniera dinamica, come fanno tutte le forze dell'ordine. Purtroppo queste cose accadono, ma perché manca una riqualificazione e non per questioni di sicurezza. Ma presto sarà tutto risolto». Si difende così dagli attacchi dell'opposizione e di alcuni residenti l'assessore alla sicurezza Diego Bonavina, dopo l'incendio all'ex Configliachi. Bonavina si prende le accuse anche del "suo" consigliere Luigi Tarzia (entrambi erano dentro l'associazione AmoPadova, poi sfociata nella lista civica del sindaco Giordani.

Tarzia

«Un altro incendio al Configliachi, per fortuna questa volta senza feriti né vittime. Ma non possiamo affidarci alla fortuna. Non dobbiamo invece continuare a sottovalutare le richieste che ci provengono dai cittadini residenti, perché certe tragedie non si debbano più ripetere - sostiene il consigliere comunale della maggioranza, che sui social aveva definito "solone della sicurezza" lo stesso assessore - .Mi chiedo e chiedo: qualcuno in attesa della riqualificazione del complesso vuole fare qualcosa per mettere in sicurezza, tramite un servizio di vigilanza, l’ex istituto di ciechi o andiamo avanti così? Non basta raggiungere solo il traguardo importante di riqualificare la facciata e la parte anteriore del Configliachi, ma serve arrivarci, aggiungendo, nel frattempo, valore securitario alla progettualità. E non mi pare che lo stia facendo adeguatamente, né l'amministrazione né tantomeno la proprietà sul retro dell’immobile, visto le visite abusive ed illegali che ciclicamente ospita l’ex Configliachi. Serve impegnarsi per garantire al territorio una maggiore sicurezza. E' fondamentale perché costituisce un’azione di coesione sociale e di maggiore solidarietà verso gli altri. L'amministrazione ascolti le richieste dei residenti e si faccia davvero mediatrice con la proprietà per trovare una soluzione».

Colasio

Sull'ex Configliachi c'è un progetto già finanziato che riguarda la parte davanti della struttura (dove è avvenuto l'incendio), di proprietà comunale, che prevede la realizzazione di un centro culturale con i fondi del Pnrr: «Procederemo a bloccare la porta sfondata con una rete elettrosaldata, ma verificheremo anche gli altri ingressi cercando di murarli - spiega l'assessore alla cultura, Andrea Colasio - .Entro una settimana comunque sapremo chi ha vinto il bando per i lavori e tra fine giugno e inizio luglio aprirà il cantiere. Se non avessimo questo progetto, quel luogo continuerebbe a rappresentare un pericolo per i cittadini, quindi noi il problema lo stiamo risolvendo, anche se la responsabilità politica di quello che accade all'ex Configliachi da anni non è solo del Comune». Per il retro c'è in corso una trattativa con la Provincia, disposta ad acquistarla ma con l'idea di una permuta con l'area privata a Pontevigodarzere. Se così fosse, lì andrebbe la sede del liceo Marchesi, mentre l'ex Configliachi andrebbe ai privati, pronti a costruire uno studentato.