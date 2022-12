Riqualificazione San Carlo, la palazzina ex Coni potrebbe essere demolita e ricostruita

Demolire la palazzina ex Coni diventa una possibilità concreta. Dai conti di Palazzo Moroni risulta infatti che abbatterla e ricostruirla, costerebbe circa 800 mila euro in meno rispetto alla ristrutturazione prevista dal progetto 'Hub Arcella 2030'. Un progetto che comprende anche la sistemazione dell'ex Configliachi, delle case popolari della zona, di scuole e aree verdi. Ora serve l'autorizzazione da Roma, perchè l'intero progetto da 15 milioni di euro è finanziato dal governo grazie al Pnrr e ogni variazione rispetto ai piani iniziali deve avere il via libera. «Siamo ancora nel campo delle ipotesi - hanno spiegato l'assessore Colasio e il vicesindaco Andrea Micalizzi - .Ipotesi figlia dei tempi, visto che anche molti privati stanno scegliendo di demolire e ricostruire anziché ristrutturare. Noi comunque adesso abbiamo la progettualità pronta e andiamo avanti, ma se dovesse arrivare una risposta positiva da Roma valuteremo cosa fare. Non si toccherà la cubatura né le funzioni pensate per l'edificio». Il progetto Hub Arcella prevede anche la riqualificazione di piazzale Azzurri d'Italia, del nuovo parco San Carlo, il restauro dell'ex Configliachi per spazi civici di quartiere, una caffetteria, laboratori, atelier e una scuola di cucina internazionale. Poi l'efficientamento energetico delle case Erp in via Duprè, via Moretto da Brescia e via Cabrini, nuove piste ciclabili e il miglioramento dell'accesso alle tante scuole della zona. Cantieri pronti a partire nel 2024.