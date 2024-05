L'ex discarica di via Prati diventa un bosco di pianura: «Polmone verde per la città»

L’ex discarica di via Prati a Cadoneghe, dismessa oltre 30 anni fa, diventerà un bosco di pianura. La Regione Veneto ha accolto la richiesta presentata dal Comune di Cadoneghe per la trasformazione dell’area dismessa in un tipico bosco di pianura, per rivitalizzare il sito con la messa a dimora di piante ed alberi autoctoni. Al momento l’area, tra le vie Prati e Bosco, ai confini tra il territorio comunale di Cadoneghe e quello di Vigonza, si presenta come un terreno pianeggiante a prato, e ricoperto da vegetazione spontanea con siepi perimetrali e alcuni nuclei arborei.

Il sindaco Schiesaro

«La Regione del Veneto, nell'ambito della valorizzazione delle risorse territoriali, promuove e concorre all'incremento del patrimonio silvo-pastorale. Attraverso i fondi sulla riduzione di superficie boscata, è stato quindi realizzato il progetto, con la collaborazione dell'amministrazione comunale, che prevede la ricostituzione di un tipico bosco di pianura con altri ambienti tipici dell'ecosistema bosco (siepi campestri, radure) – spiega il sindaco, Marco Schiesaro -. Non possiamo che essere soddisfatti per aver ricevuto la comunicazione che il progetto è stato accolto e che ora il Comune può dare il suo consenso per l’avvio dell’opera. Si tratta di un intervento importante per recuperare un’area verde del tutto inutilizzata e che sarà trasformata in un grande polmone verde a beneficio di tutto il territorio».

Il progetto

L'intervento di riqualificazione ambientale e rimboschimento verrà realizzato su due terreni di proprietà comunale: uno in via Prati (l’ex discarica che si trova a poca distanza dal fiume Tergola), ed uno in via Bosco (un appezzamento agricolo con siepe campestre). La superficie totale interessata dall’intervento è di 1,75 ettari. La piantumazione degli alberi consentirà di ripristinare un tipico bosco di pianura, con le sue componenti arboree ed arbustive. Lungo le porzioni a prato verranno collocate delle fasce arbustive, a sottolineare il passaggio dalla cenosi erbacea (prato) a quella arborea (bosco). Il valore ambientale e paesaggistico delle canalizzazioni presenti nel territorio verrà sottolineato dalla piantumazione di siepi e filari di specie igrofile. Un percorso pedonale, poi, consentirà di visitare l'area. «Nella scelta delle specie da piantare verrà dedicata un'attenzione particolare per quelle attrattive nei confronti degli insetti pronubi e delle api – ha aggiunto l'assessore al verde, Elisa Bettin - per creare le condizioni di attività didattiche legate all'apicoltura. Nell'eseguire l'impianto verranno adottati tutti gli accorgimenti per garantire l'attecchimento delle piantine, in particolare mediante la scelta del materiale vivaistico, l'utilizzo della pacciamatura, l'irrigazione di soccorso e le cure colturali adeguate nel primo periodo. La disposizione delle piante, su file ondulate, conferirà all'impianto un aspetto naturaliforme consentendo comunque l'esecuzione delle operazioni di manutenzione».