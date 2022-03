Ex Ifip, arriva l'ok di Giordani: verde, studentato e una casa di riposo con piscina e cinema

Uno studentato da 430 posti letto e una casa di riposo per anziani autosufficienti. La giunta ha dato il via libera alla variante del piano urbanistico attuativo per far rinascere l'area ex Ifip (tra stazione, chiesa della Pace e tribunale), abbandonata e degradata da anni a causa di progetti edili falliti per via della crisi economica. Oggi a metterci i soldi sarà l'imprenditore Agostino Candeo e alcuni suoi soci, che entro l'anno inizieranno già a lavorare sullo studentato, per poi proseguire nei primi tre mesi del 2023 con quella che loro chiamano “Senior house”. Parliamo di un'area di oltre 60 mila metri quadrati, che il piano di Stefano Boeri però ha ridimensionato in cubatura. L'archistar ingaggiata dal sindaco Sergio Giordani per realizzare il Piano degli Interventi, infatti ha previsto che sia concentrata in un'unica parte, in modo da poter lasciare spazio al verde. La cubatura quindi sarà sviluppata soprattutto in altezza. Sarà realizzato un parcheggio, una nuova viabilità a servizio anche del futuro passaggio del tram in via Tommaseo e soprattutto le due strutture, che saranno entrambe di 9 piani e 35 metri di altezza. Lo studentato saràa forma di ferro di cavallo. Nella casa di riposo è prevista anche una piscina, un ristorante e una sala cinema, per permettere ad anziani soli di poter condividere gli spazi nella più completa autonomia. Resta lo spazio per un terzo edificio, che sarà alto circa 64 metri e che potrebbe ospitare un albergo. Parliamo di un investimenti tra i 50 e i 60 milioni di euro. L'intero progetto dovrebbe poi coinvolgere nell'acquisizione un fondo immobiliare americano ed uno specializzato austriaco e vedrebbe il coinvolgimento anche di Dino Tabacchi, presidente della Salmoiraghi e Vigano'.