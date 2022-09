All'ex Marconi i seggi che salvano la didattica per 850 studenti

Sono ben 10 i seggi che invece che nelle scuole sono stati trasferiti in strutture come il cosiddetto Ex Marchesi, la nuova casa di quartiere dell'Arcella. Per circa 850 studenti l'attività didattica non verrà quindi interrotta a causadello spoglio. Sono invece 7700 le persone che si hanno visto il seggio spostato. Aperto dalle 07.00 di questa mattina, i cittadini si sono detti favorevoli a questo tipo di soluzione che salvaguarda alcuni istituti dalla chiusura.