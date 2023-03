Ex Polveriera, riparte la stagione delle visite

Ben 26 classi delle scuole primarie di Albignasego e oltre 250 visitatori: questi i numeri registrati dall’ex Polveriera nel 2022. Dopo la chiusura per la stagione invernale, l’Oasi tornerà ad essere accessibile a partire da domenica 19 marzo con alcune significative novità: se lo scorso anno era visitabile integralmente solo la domenica mattina quest’anno, a partire dal 25 marzo, sarà visitabile – con la guida di accompagnatori esperti – ogni sabato e domenica mattina dalle 9 alle 12. Tutte le visite sono gratuite, (è obbligatoria la prenotazione al numero 3389358588). Inoltre, da aprile a settembre è in programma un calendario di visite guidate, mostre e incontri a tema affidate a guide naturalistiche esperte, si parte domenica 16 aprile con l’appuntamento “Erbe e piante commestibili e medicinali”. «La gestione di questo spazio – spiega l’assessore all’Ambiente Valentina Luise – rappresenta un esempio di collaborazione virtuosa fra associazioni impegnate in ambito ambientale, che hanno messo in comune idee, competenze ed energie».

Attività

Tutte le attività sono gestite dalle associazioni cui il Comune dal 2021 ha affidato la gestione dell’Oasi, al termine di un lungo e impegnativo percorso che ha reso possibile l’apertura: una rete che vede come capofila Legambiente Pratiarcati e che coinvolge Lipu Padova, Sos Anfibi Padova Colli Euganei e Oipa. Nel corso del 2022 le visite per le scuole sono state inoltre realizzate in collaborazione con il Museo della Geografia dell’Università di Padova. Oltre che nelle attività culturali le associazioni sono impegnate tutto l’anno in un’attività di manutenzione: nel corso del 2022 sono stati realizzati numerosi interventi, dalla costruzione di tre capanni fotografici alla realizzazione di aree umide per la riproduzione degli anfibi fino al rifacimento delle schermature lungo il percorso pedonale per recare il minor disturbo possibile agli animali. «L’Oasi – commenta il Sindaco, Filippo Giacinti – è davvero uno spazio straordinario, che invitiamo a scoprire e riscoprire. Trascorrere una mattinata passeggiando nei suoi spazi è occasione per rigenerarsi nel verde, conoscere da vicino specie vegetali e animali che popolano questo ecosistema unico e riflettere insieme sul valore della tutela della biodiversità».

Volontari

«Sono quasi 40 i volontari coinvolti – aggiunge Rossella Clai, presidente del circolo Legambiente Pratiarcati – Dagli accompagnatori, che hanno seguito un percorso specifico di formazione, alle persone che mettono a disposizione il loro tempo per le attività di manutenzione. Siamo cresciuti molto e siamo felici di poter presentare quest’anno un programma ancora più ricco. L’Oasi è davvero un luogo straordinario e dobbiamo impegnarci in ogni modo per preservarlo. Il mutamento climatico in atto sta trasformando anche questi spazi: i cinque laghetti sono ora ridotti a due e mezzo. Le proposte di visita all’ex Polveriera rappresentano anche occasione per far crescere la sensibilità e la consapevolezza su questi temi».