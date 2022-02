rigenarazione urbana

L'ex Provveditorato di Pontecorvo diventa uno studentato

Per 4,4 milioni di euro lo ha acquistato un fondo inglese che ha già presentato il progetto in Comune per metterci 130 posti letto. Bressa: «Un modo per rigenerare, rispondere alla mancanza di alloggi e aiutare i commercianti della zona»