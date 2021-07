Extra mile: 360km in bici e 12 cantine naturali per raccogliere fondi

L’obiettivo è quello di raccogliere 3.600 euro: importo che servirà per acquistare un banco vetrina refrigerato e 5 banchi da lavoro in acciaio al fine di migliorare la qualità e la varietà dell’attività di ragazzi e ragazze seguiti dalla onlus

Due giorni, 360km in bicicletta in 3 province del Veneto, 12 tappe in altrettante cantine naturali, il tutto con un solo obiettivo: raccogliere fondi per Addolciamo l'Autismo, laboratorio di pasticceria in cui lavorano ragazzi e ragazze con autismo, supportato dall’Associazione onlus nazionale Angsa. Questa l'idea alla base dell'iniziativa “Extra Mile” che avrà il suo clou sabato 26 e domenica 27 giugno 2021. La raccolta fondi è supportata da diversi partner e soprattutto da 12 cantine produttrici di vino naturale.