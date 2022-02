Paolo Fantinato confermato presidente del Craav, consorzio degli autotrasportatori

Paolo Fantinato è stato confermato presidente del Craav, consorzio regionale che conta oggi 2.500 autotrasportatori soci e un fatturato di 50 milioni di euro. L’assemblea annuale, che si è tenuta sabato 19 febbraio, ha eletto il nuovo comitato direttivo di cui fanno parte, oltre al presidente, altri sei autotrasportatori: Giancarlo Baroni, Graziano Casarolli, Alessandra Moro, Paolo Rizzato, Giacomino Simonetto e Vincenzo Toia.

Il Craav

«Nel 2021 il Craav ha restituito ai soci più di 3,5 milioni di euro di sconti autostradali - commenta il presidente Fantinato - Una boccata d'ossigeno in questo periodo in cui il prezzo del carburante è arrivato alle stelle e rischia di favorire l'aumento dei prezzi per i consumatori e una contrazione degli margini per le imprese di autotrasporto». Il Consorzio, costituito nel 1980 da 7 autotrasportatori, si è sempre contraddistinto, prima a livello regionale e poi a livello nazionale e internazionale, per i numerosi servizi rivolti al settore autotrasporto: dal sistema di telepedaggio, al cronotachigrafo e alle convenzioni inerenti le carte di credito carburante, permettendo alle aziende associate di recuperare un vantaggio economico grazie alla formula del “Gruppo di acquisto”. Con la rielezione di Fantinato, socio Craav sin dal 1994 e con alle spalle un mandato in qualità di vice presidente e due mandati nelle vesti di presidente, viene confermata l’intenzione da parte del Consorzio di perseguire il trend degli ultimi anni: la costante ricerca di soluzioni innovative per semplificare e ottimizzare l’attività delle aziende associate. Non solo: nel nuovo comitato direttivo entrano figure operanti in varie categorie di autotrasporto, dal trasporto pesante a quello leggero, al nazionale e internazionale, una scelta che conferma l’impegno a garantire un servizio a 360 gradi in questo settore ormai gravato da numerose difficoltà.