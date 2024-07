Studenti feriti dagli spari, Generazione Padova: «Silenzio assordante dalle istituzioni»

«Pochi giorni fa tre studenti padovani sono stati feriti da un cittadino irritato dai festeggiamenti di una laurea, con l'uomo è successivamente morto suicida. Esprimiamo piena solidarietà agli studenti feriti, e siamo preoccupati per il clima di contrapposizione che si registra tra comunità studentesca e popolazione residente»: è dura la posizione di Alessandro Dianin, coordinatore di Generazione Padova, su quanto accaduto in via Savonarola.

Generazione Padova

Aggiunge Dianin a nome del movimento: «Ci stringiamo alla famiglia del settantacinquenne gettatosi dalla finestra della sua abitazione, ma non possiamo giustificare il gesto né omettere che Padova, in quanto città universitaria, dovrebbe esser chiamata a risultare più accogliente per le studentesse e gli studenti. Non ci spieghiamo il silenzio assordante delle istituzioni, a parte la Rettrice, e delle principali associazioni studentesche presenti in città. È impensabile che nel cuore di Padova la gioia di alcuni ragazzi, preda del rumore degli spari, abbia potuto trasformarsi in puro terrore».