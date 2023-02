Federica porta lo shopping a domicilio con la sua cargo bike trasformata in una boutique mobile

Qualcuno ci avrà fatto caso. Giro per Padova con una cargo bike trasformata in boutique. Lei è Federica Morato e si è inventata il marchio "BikeMo.fe Boutique": «E' il mio progetto di "Negozio mobile Ecologico": una cargo bike che si trasforma e che diventa il primo e unico Negozio Mobile a Pedali per il trasporto e la vendita di capi d'abbigliamento» racconta.

Il progetto

Un progetto nato nel Dicembre 2019: «E' stata un'idea del mio compagno Davide che, piano piano, da embrionale si è concretizzato "artigianalmente" nella mia incredibile "BiciNegozio". Ci sono voluti mesi tra lo studio del progetto e la realizzazione su misura per le nostre esigenze, dove tutto è stato pensato, curando tutti i particolari, compreso il camerino per provare gli abiti. Perché proprio una bici? Perché è divertimento, libertà e un modo nuovo di concepire il mio lavoro con un approccio completamente green. Pedalando ci si immerge nei profumi, nei colori, paesaggi, e si raggiungono le persone ovunque. Pedalo e mi sposto per i quartieri, macino molti km, ma senza inquinare. Un modo per proporre sostenibilmente la moda. Cercare di inquinare il meno possibile l’ambiente, rispettandolo, è uno dei miei obiettivi».

Shopping a domicilio

«Porto lo shopping a domicilio, sotto casa, mi rivolgo a tutte quelle persone che per un motivo o per un altro non riescono a raggiungermi in negozio - racconta Federica - .Se qualcuno ha voglia di conoscermi, di provare i miei prodotti, mi può chiamare senza impegno o obbligo d’acquisto, arrivo fino sotto casa sua con la mia BiciNegozio. Questo servizio può essere utile anche a chi ha problemi di mobilità motoria, perché comprare online sarà comodo, ma la bellezza di toccar con mano e scegliere i vestiti rimane sempre un esperienza appagante. Oltre al servizio a domicilio, ho creato degli appuntamenti fissi in giro per la città. Le nostre scelte sono ben precise e sono quelle di lavorare facendo ricerca nel territorio di realtà artigiani per Proporre solo il vero Made in Italy, con grande attenzione al rispetto della natura anche nella scelta dei capi d’abbigliamento che sono realizzati con tessuti e materiali naturali. L’amore per la natura si trova anche nelle forme e soprattutto nei colori dei nostri capi: delicati, morbidi e facilmente indossabili. Un progetto ambizioso e difficile che però ha dato da subito dei buoni risultati e tante soddisfazioni nel cuore di Padova».

Filosofia green

«Chi sceglie Mo.fe’ La BiciNegozio sceglie anche la filosofia che vi sta dietro e tutto quello in cui crediamo: la BiciNegozio e il senso di libertà che ne deriva, il rapporto con la terra, l’amore e il contatto con la natura, il rispetto per l’ambiente. Non è solamente la vendita e l’acquisto di un abito, ma anche la volontà di sposare certi ideali. Una libertà a cui non posso fare a meno e che cerco di trasmettere attraverso la mia passione per i vestiti. Un negozio diverso dagli altri, una filosofia, un piccolo salotto itinerante dove sentirsi a casa. È il mio negozio che si sposta, che ha voglia di farsi conoscere e viaggiare, è il mio negozio che si veste di sole per uno shopping Ecologico a Cielo Aperto. Un negozio diverso dagli altri - chiude Federica - una filosofia che vuole essere pioniera verso un modello economico nuovamente a misura di persona».