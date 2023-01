Rimpasto a Cittadella, l'ex modella Cigorescu pronta ad entrare nella giunta Pierobon

La modella Felicia Cigorescu potrebbe entrare nella giunta Pierobon a Cittadella. Dopo le dimissioni di Paola Geremia, assessora alla cultura costretta a lasciare la giunta per motivi personali, si fa largo il nome della 34enne, laureata in lettere e filosofia e con un passato in passerella e sui set fotografici. Ha restituito corona e fascia di Miss Muretto di Alassio e ha rifiutato il ruolo di pianista in un programma di Chiambretti perché voleva diplomarsi. Di origine moldava, è arrivata in Italia quando aveva 12 anni. Vive a Cittadella, è mamma di Dorian ed è esponente di Fratelli d'Italia, che avrebbe diritto a quel posto negli equilibri della squadra del sindaco, Luca Pierobon. Ieri, 23 gennaio, la riunione che potrebbe risultare decisiva.

«Le attività in previsione futura hanno bisogno di specifiche azioni guidate da diversi soggetti apicali tra gli iscritti, che per caratteristiche professionali e competenze devono confrontarsi con diverse aree tematiche e territoriali ed è per tale motivo, anche alla luce dell'enorme riscontro ottenuto con la campagna tesseramento 2022, che abbiamo deciso di individuare un direttivo da affiancare all'esecutivo ristretto del circolo», sottolinea la presidente Antonella Basso. E il consigliere comunale Federico Valotto aggiunge: «In questi due mesi mi sono immerso completamente nella realtà amministrativa, siamo concentrati per dare continuità all'azione nel settore Cultura che unitamente al Turismo riteniamo essere area tematica strategica per la crescita e la continua affermazione della nostra cittadina».