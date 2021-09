Femminicidi: l'Italia ha il primato europeo di omicidi commessi con armi da fuoco

Quattro donne uccide in due settimane in Veneto. Ma in regione abbiamo anche un serio problema con le armi: ne circolano troppe

Chiara Ugolini, Rita Amenze, Alessandra Zorzin e Doriana Cerqueni. Sono i nomi delle ultime vittime della violenza di genere in Veneto. Una serie impressionante di femminicidi, avvenuti nel giro di due settimane. In regione l'ultima donna è stata assassinata nel Padovano, si chiamava Doriana Cerqueni, uccisa dal padre con due colpi di pistola. Prima di lei, nel Vicentino, Alessandra Zorzin è stata freddata sempre con un colpo di pistola, come Rita Amenze, anche lei uccisa nella provincia di Vicenza cinque giorni prima. Quattro omicidi, tre dei quali con armi da fuoco.

«I femminicidi sono un’emergenza nazionale, non da oggi e la politica, a ogni livello, deve dare risposte forti, sia sul piano della prevenzione facendo un lavoro culturale fin dalle scuole, sia sul fronte della protezione perché spesso le vittime denunciano inutilmente quelli che poi saranno i loro carnefici. E naturalmente sulla repressione, con pene più severe. Ma in Veneto abbiamo anche un serio problema con le armi, ne circolano troppe». È quanto afferma Andrea Zanoni, consigliere regionale del Partito Democratico, tornando sull’orrenda serie di femminicidi avvenuti in Veneto, quattro in due settimane: Chiara Ugolini, Rita Amenze, Alessandra Zorzin e Doriana Cerqueni.

