Femminicidio di Giada Zanola, Giordani: «Sono inorridito e scosso, basta vittime»

«Quello che ieri mattina era apparso come un tragico suicidio, sembra essere in realtà alla luce delle ultime indagini della Polizia, l’ennesimo drammatico femminicidio. Sono inorridito e scosso, anche per la brutalità del gesto che ha tolto la vita a Giada, giovane mamma di un bambino di tre anni»: è a dir poco provato Sergio Giordani, sindaco di Padova e presidente della Provincia di Padova, parlando della tragica morte di Giada Zanola, uccisa dal compagno.

Aggiunge Giordani: «Ancora una volta, qui vicino a noi, si è consumato un atto di violenza contro una donna. Sappiamo ancora poco del percorso che ha portato a questo tragico epilogo, ma una cosa è certa. Dobbiamo trovare il modo di fermare questa inarrestabile catena di femminicidi, e dobbiamo prendere coscienza che dietro questi episodi tragici c’è una realtà quotidiana fatta di violenze, soprusi, paura, solitudine per tante, troppe donne intorno a noi. Non possiamo limitarci a indignarci quando una di loro è uccisa. Dobbiamo creare le condizioni per cui ognuna di loro possa chiedere aiuto se si sente in pericolo, con la certezza di essere davvero protetta. Non possono essere lasciate sole dopo una denuncia, bisogna aumentare i luoghi protetti nei quali accoglierle. E naturalmente lavorare fin dalle scuole perché questo malsano senso del possesso, questo assurdo senso di superiorità che molti uomini hanno verso le donne sia finalmente cancellato dalla nostra società. Adesso è il momento di stringersi attorno al bambino di Giada che in una notte ha perso di fatto la sua famiglia, ai suoi parenti. La giustizia farà il suo corso, noi dobbiamo fare la nostra parte perché non ci siano altre vittime».