L'evoluzione della donna attraverso gli occhi di Omboni e Aleramo: l'incontro in occasione dell'8 marzo

Martedì 8 marzo alle ore 18.30 in Sala Caterina Cornaro a Palazzo Eugenio Maestri in via Roma 32 a Selvazzano Dentro si terrà l’incontro “Due donne, "Una donna" alle soglie del Novecento. Stefania Omboni e Sibilla Aleramo si raccontano” con relatore Vincenzo Vozza e la voce narrante Elisabetta Pasin dell'associazionismo Teatro Approdo. L’appuntamento è inserito nel calendario degli eventi organizzati dal Comune di Selvazzano Dentro “8 marzo tutto l’anno”. L'ingresso è libero nel limite dei posti disponibili, è consentito solo a chi è munito di Green pass rafforzato e mascherina Ffp2.

L'incontro

«Una conferenza – afferma il sindaco Giovanna Rossi – dedicata a Stefania Omboni, una padovana di grande spessore, cultura e tenacia che tra la fine dell’Ottocento ed i primi anni del Novecento ha affrontato tematiche e problemi sociali importanti dando il via ad una serie di iniziative legate alla beneficenza ed alla promozione della donna. Una donna d’altri tempi ma così moderna ed attuale, Stefania Omboni ci verrà raccontata da una attrice che trasformerà la sala Cornaro del nostro Palazzo Maestri in un teatro d’eccezione». Una figura poco conosciuta del femminismo padovano di fine Ottocento e primo Novecento è Stefania Omboni, nome italianizzato della filantropa anglo-belga Stéphanie Etzerodt Omboni, nata nel 1836 a Londra da genitori olandesi e morta a Padova nel 1917. Durante la sua vita a Padova, dal 1865 circa, ha messo in atto tutta una serie di iniziative legate alla beneficenza e alla promozione della donna nella società che l'hanno portata ad essere una delle più intraprendenti in città. Grazie anche al marito, il professore di Geologia all'Università di Padova, Giovanni Omboni, Stefania ha avuto carta bianca in tutte le sue iniziative: le cucine popolari, l'asilo notturno per i senza tetto, i primi uffici di collocamento, l'associazione contro l'accattonaggio e l'alcolismo, ma anche battaglie più dure come quella contro la tratta delle bianche e il diritto di voto alle donne. Fu grande amica di famose femministe italiane, e intrattenne una particolare amicizia con la scrittrice tormentata Sibilla Aleramo: la Aleramo, che viveva un matrimonio infelice e violento, trovò il coraggio di scrivere tutta la sua storia nel romanzo "Una donna", pubblicato nel 1906, uno dei primi casi di romanzo autobiografico su temi come la violenza domestica, l'allontanamento dal tetto coniugale, il desiderio di rifarsi una vita e la perdita del figlio (che la riteneva una poco di buono). Stefania Omboni ebbe un ruolo molto importante nella vita di Sibilla, almeno fino al 1915 quando il rapporto tra le due, forse a causa della guerra, si interrompe. Due anni dopo Stefania morirà, non senza aver augurato all'amica di trovare la felicità.