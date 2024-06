Incontro carabinieri-Ascom, il comandante provinciale mette in guardia: «Occhio al Fentanyl»

Una preoccupazione crescente: «La diffusione del Fentanyl». Una soddisfazione: «I reati, nel Padovano, sono in calo». E una certezza: «La parola d’ordine è collaborare». Dovendo sintetizzare è questo ciò che è emerso, in tutta evidenza, dall’incontro svoltosi ieri, lunedì 24 giugno, nella sede dell’Ascom Confcommercio di Padova tra il

consiglio direttivo dell’associazione ed i vertici dell’Arma dei carabinieri, ovvero il comandante provinciale Colonnello Michele Cucuglielli ed il comandante provinciale dei Nas, il Capitano Massimo Andreozzi.

Il confronto

Quasi tre ore di confronto, aperto da una breve introduzione del presidente dell’Ascom, Patrizio Bertin, alla quale ha fatto seguito un’ampia relazione del comandante Cucuglielli che, dopo aver spiegato ambiti di intervento e compiti dell’Arma, ha individuato situazioni critiche e dati, con qualche informazione molto interessante sulla diffusione della droghe (e qui la preoccupazione per il Fentanyl), sui reati perpetrati attraverso il Web, ed una valutazione sull’attività di contrasto della criminalità che, nel 2023, rispetto all’anno precedente, ha registrato dei cali interessanti. A seguire l’intervento del comandante dei Nas, Andreozzi, che ha confermato la piena disponibilità a collaborare magari attivando incontri di categoria, ipotesi sulla quale hanno convenuto i rappresentanti delle categorie del comparto alimentare. Numerose le domande formulate da parte dei consiglieri, molte delle quali afferenti le chiamate telefoniche moleste che, con l’inganno, inducono all’accettazione di contratti che, per essere disdettati, richiedono iter lunghi e difficili. «La collaborazione con i carabinieri - ha concluso il presidente Bertin - è costante e produttiva. L’incontro svolto ha confermato che esiste una comunanza di intenti che si esplica in una presenza capillare sul territorio: a quella dei negozi, che rappresentano un presidio contro il degrado ed una vivibilità della città e dei paesi, si accompagna quello delle stazioni dei carabinieri”.