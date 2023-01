Più di 30 interventi nella notte di Capodanno. Una donna si è ferita tagliando il panettone

Dalla ore 20 circa del 31 dicembre alle 7 del primo gennaio 2023 il Pronto Soccorso del Policlinico Abano, diretto da Marco Arboit, si è occupato di 30 pazienti. Intensa, dunque, l'attività della scorsa notte per l'èquipe di turno, che ha trascorso il Capodanno in prima linea. E' stata una serata di superlavoro per gli operatori del reparto che hanno dovuto curare e assistere persone con le più diverse patologie. Gli operatori hanno preso in carico, nel dettaglio, 3 codici arancioni, 5 gialli, 12 verdi e 10 bianchi. Le patologie prevalenti rilevate dai sanitari sono state dolore addominale, dolore epigastrico, tachicardia, dolore toracico e difficoltà respiratorie, in questo caso di un paziente affetto da influenza stagionale. Quattro, invece, le donne in stato di gravidanza che si sono rivolte alla struttura aponense. Da segnalare il ricovero di una ragazza del 2004 per abuso di alcool e il caso di una donna arrivata in reparto con dolore toracico e che aveva un infarto in corso. E' stata trasportata all'Azienda Ospedaliera di Padova in codice rosso con il mezzo del Policlinico Abano che fa servizio per il Suem - 118 di Padova. Tra i codici di gravità minore, una persona che si è ferita con il coltello mentre tagliava il panettone, qualche caduta, un trauma cranico.