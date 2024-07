«Non è quello il posto adatto per ua fermata di un pullman. Se ne trovi uno dignitoso, ma non si pensi di fare pensiline o punti snach sotto i Bastioni». Dopo le tante segnalazioni di studenti e turisti, e l'impegno del consigliere comunale Luigi Tarzia, insieme ai componenti della consulta centro Francesca Verrecchia e Amedeo Levorato, è tornata alle cronache la situazione della fermata del Flixbus a Padova. Quella in via Sarpi non è una fermata, ma uno slargo dove i pendolari devono aspettare al caldo o sotto la pioggia senza una pensilina, un bagno o un punto ristoro. Non c'è nulla. Per questo Levorato, ex presidente di Aps, si era lanciato in una proposta per realizzarli, bocciata però dal Comitato Mura.

«Riguardo ai disagi che gli utenti delle linee di trasporto privato che da qualche anno sono state portate nell’area lungo via Sarpi prospicente il balaurdo Moro I abbiamo più volte sollecitato l’ammnistrazione comunale a trovare una soluzione più degna - si legge in una nota degli esponenti del comitato, firmata da Fabio Bordignon - .Vedere i viaggiatori non avere un minimo di riparo dalla piog gia o dal sole cocente è certamente un brutto spettacolo per la città di Padova. Una cosa però è altrettanto certa e più volte l’abbiamo ribadito all’amministrazione: quello non è il luogo adatto per il capolinea delle corriere private. Le attrezzature necessarie a infrastrutturare l’area come terminal delle corriere andrebbero ad impattare visivamente sulla mole del baluardo per il quale, non molti anni fa, sono stati spesi centinaia di migliaia di euro per il restauro. Per nasconderlo dietro a pensiline e bagni? Il “piazzale” in questione è infatti prospicente ad uno dei bastioni delle Mura cinquecentesche, il Moro I come detto, e l’area, oggi purtroppo asfaltata, è contigua alla zona più estesa e meglio conservata del Parco delle Mura, verso il baluardo Moro II. Uno spazio verde libero che deve trovare ampliamento e continuità proprio nella zona in oggetto, attraverso un intervento di depavimentazione e sistemazione a verde, che progressivamente metta questa zona in collegamento con quella appena resa fruibile ai piedi del bastione della Gatta, all’angolo tra viale Codalunga e via Sarpi».

«In più occasioni negli anni passati l’amministrazione ci ha confermato che era in corso lo spostamento di quel “terminal” in altra zona e ci era sembrato un ottimo passo in avanti verso delle strategie concrete di medio-lungo periodo per ricucire l’annello degli spazi verdi attorno alle Mura. Apprendiamo ora esterrefatti, via stampa, che invece sono in corso progetti per dotare l’area di servizi igienici e punto ristoro (cose di cui i viaggitori hanno certamente bisogno ma che non possono trovare un inserimento in quel contesto). Vogliamo sperare che ci sarà un ripensamento e che, come spesso accade, non vi sia stato un sufficiente coordinamento tra i vari uffici competenti».