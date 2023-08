Ferragosto 2023, il programma svelato dall'assessore Bressa

L'assessore al commercio e ai grandi eventi, Antonio Bressa, ha spiegato come si svolgerà la serata di Ferragosto: «Sono sicuro che sarà una bellissima festa di piazza, con la partecipazione tantissima gente. Ringrazio Radio Company che anche quest’anno ha preparato uno spettacolo musicale di altissimo livello, con giovani artisti emergenti ma già molto conosciuti dal pubblico più giovane. Una musica fresca e coinvolgente che è perfetta per accompagnare tutti allo spettacolo piromusicale che Parente Fireworks ha voluto dedicare quest’anno alla vita e alla gioia di vivere. Un tema perfetto per questa notte di mezza estate, la stagione per eccellenza dedicata alla gioia di vivere e al divertimento. Naturalmente com’è oramai una consuetudine per questa azienda leader a livello mondiale nel settore degli spettacoli pirotecnici, l’evento sarà realizzato in modo da limitare il più possibile l’emissione il rumore e il rilascio di polveri sottili. Saremo tutti in Prato della Valle per festeggiare assieme questa notte di mezza estate in compagnia e in serenità».