Ferragosto, l'assessore Bressa: «Tutto pronto per la grande festa in Prato»

Il grande ritorno della festa di Ferragosto in Prato della Valle dove a partire dalle ore 19 saranno chiuse le strade ma resterà aperto il parcheggio di Piazza Rabin, che sarà accessibile da via 58° Fanteria grazie a una temporanea inversione di marcia.

L'assessore Antonio Bressa spiega il programma della serata. «Alle 21 e 30 comincerà la musica mentre alle ore 23 e 30 ci sarà il momento clou della serata. Uno spettacolo piro - musicale. Uno spettacolo pirotecnico ma con una modalità di sparo a basso impatto acustico come concordato con le associazioni per tutela degli animali», ci ha tenuto a precisare. «Tanti colori per festeggiare il ritorno alla vita ma anche i colori dell'Ucraina che è sempre nei nostri pensieri». L'evento si terrà anche in caso di pioggia: «Sarebbe un motivo in più per festeggiare», ha chiosato scherzando ma non troppo, l'assessore Bressa.