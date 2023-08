Il Ferragosto della Comunità di Sant'Egidio

Il 15 agosto anche a Padova si terrà la tradizionale anguriata con una cena a seguire, per gli amici di sempre: anziani soli, persone senza dimora, migranti. «Di amicizia c’è bisogno, soprattutto in questi giorni estivi in cui, chi è fragile, sente di più, non solo il caldo, ma soprattutto la solitudine. Per Sant’Egidio sarà un “Ferragosto della solidarietà”, pieno di appuntamenti che sono la nostra risposta all’abbandono, all’aumento del costo della vita e alla rassegnazione di tanti» L’appuntamento nella città del Santo è al Patronato dell’Immacolata, in via Orus, 4 alle ore 16.30. Una fetta di anguria, musica, festa e una cena fresca con il gelato. L’amicizia non va in vacanza!