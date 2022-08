Ferragosto, controlli rafforzati sulle strade, in stazione e in Prato della Valle

Il Prefetto Raffaele Grassi ha presieduto nella mattinata di oggi, mercoledì 10 agosto, il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica al quale hanno partecipato il Vicario del Questore, il Comandante provinciale dei Carabinieri e il rappresentante del Comando provinciale della Guardia di Finanza. Alla riunione hanno preso parte anche il Vice Presidente della Provincia e l’Assessore alla Sicurezza del Comune di Padova, accompagnato dal Comandante della Polizia locale.

Ferragosto

Alla presenza dei rappresentanti della Polizia Stradale, della Polizia Ferroviaria e della Polizia Postale è stato fatto il punto sugli specifici servizi di vigilanza da porre in essere in occasione dell’imminente Ferragosto. Al riguardo, in particolare, la Polizia Stradale garantirà un’intensificazione delle proprie attività, con l’incremento delle pattuglie impiegate nei diversi quadranti orari, sia in ambito autostradale sia nella viabilità ordinaria. Sarà parimenti intensificata l’attività della Polizia Ferroviaria, con capillari controlli nelle stazioni e, nel contempo, gli uomini della Polizia Postale saranno attivi sulla rete al fine di prevenire possibili attacchi informatici. Più in generale, tutte le Forze dell’Ordine, nei termini definiti da apposita ordinanza del Questore, saranno impegnate nel presidiare gli obiettivi sensibili, con un focus specifico rivolto alle località turistiche. Di seguito è stato affrontato l’argomento dello spettacolo musicale e dei fuochi pirotecnici organizzati, per la sera del 15 agosto, a Padova in Prato della Valle. Sono stati al riguardo analizzati, con le Forze dell’Ordine e con il Comune, i vari aspetti concernenti l’ordine e la sicurezza pubblica dell’evento, esaminando e condividendo la bozza di ordinanza sindacale che sarà emanata per l’occasione. Il Prefetto ha assicurato la presenza di un adeguato numero di uomini delle forze dell’ordine, secondo le modalità che saranno stabilite dal Questore con apposita ordinanza