Aperti per ferie: Etra al lavoro anche a Ferragosto

Ferragosto, tempo di vacanze. Ma non per gli sportelli Clienti di Etra: ad eccezione di lunedì 15 agosto, giorno in cui sarà rispettata la festività ferragostana, gli uffici Etra seguiranno i normali orari di apertura.

Tutte le sedi resteranno aperte e completamente operative, a disposizione degli utenti. Gli altri quattro giorni lavorativi della settimana, da martedì 16 a venerdì 19 agosto gli sportelli saranno aperti regolarmente, ma riceveranno solamente su appuntamento. Per fissare un appuntamento è necessario chiamare il numero 0498098000 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17. Il dettaglio degli orari è consultabile sul sito www.etraspa.it. Ricordiamo che anche nella giornata di Ferragosto, come in tutti i giorni festivi, gli operatori Etra dei Servizi ambientali e del Servizio idrico saranno al lavoro, a disposizione dei cittadini per accogliere le loro segnalazioni, intervenire in caso di guasti alle reti, presidiare gli impianti, garantire il decoro dei centri abitati. Rimangono sempre attivi i Servizi di Call Center: dalle 8 alle 20 di ogni giorno lavorativo i Clienti potranno rivolgersi telefonicamente ai Numeri Verdi 800 566766 per il Servizio Idrico, 800 247842 per il Servizio Rifiuti, mentre il numero per le emergenze 800 013027 rimane sempre attivo, giorno e notte compresi i festivi. Saranno operativi come sempre 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 i Servizi on line, completamente gratuiti e utili. Nel profilo personale, al quale si accede dal sito web di Etra, i clienti possono, tra le altre funzioni disponibili, consultare le bollette e comunicare l’autolettura, svolgere pratiche ed effettuare pagamenti. Oltre ai Servizi on line rimane sempre disponibile il canale e-mail: info@etraspa.it