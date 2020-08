Ferragosto in città tra luci e musica nelle piazze del centro e in via Roma

Inizia oggi, venerdì 14 agosto, il lungo weekend di Ferragosto organizzato dal Comune di Padova in collaborazione con lo storico partner Radio Company e Contatto Show Events. Impossibile quest’anno proporre il grande raduno in Prato della Valle a causa del Covid, la festa si sposta sulle Radio ma anche, la sera del 15 nelle altre Piazze Centrali della città che saranno animate da luci d’effetto e da altrettante postazioni djset che diffonderanno dalle 21 alle 24 musica e allegria ai padovani che affolleranno il centro.

Relax e divertimento

Non saranno discoteche all’aria aperta, niente assembramenti e balli scatenati, ma momenti di relax e divertimento. L’appuntamento è quindi in Piazza dei Signori, Piazza Duomo, Piazza della Frutta, Piazza Cavour, Piazza delle Erbe e Via Roma. Chi non potrà partecipare di persona potrà farlo attraverso la radio che già la sera di venerdì 14 darà il via ai festeggiamenti dalle 22 a mezzanotte sulle onde di Radio Wow. Sabato 15, alla mattina, Radio Padova intratterrà i padovani dalle 10 alle 12 per passare poi il testimone a Radio Company che dalle 22 all’1.00 in diretta da Piazza Garibaldi sarà in onda con una edizione speciale del suo famoso programma “Il Nottificio”, nel quale gli ascoltatori potranno intervenire in diretta. In studio anche molti ospiti importanti e tra questi, oltre all’Assessore al commercio del Comune di Padova, anche il vicepresidente della CCIAA Franco Pasqualetti, Umberto Zampieri della CNA, Roberto Crosta, presidente del Consorzio DMO e Andrea Zangirolami Coordinatore del Castello Festival

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Zero rischi

«Non ci si poteva permettere alcun rischio quest’anno vista l’emergenza in corso e la soglia di attenzione che i dati ci dimostrano debba continuare a restare alta- commenta Antonio Bressa l’Assessore al Commercio e agli Eventi del Comune di Padova- per questo abbiamo pensato che i fuochi in Prato avrebbero inevitabilmente attratto troppe persone nello stesso luogo con inevitabili assembramenti di persone. Non volevamo però che quest’anno il Ferragosto padovano passasse senza alcun segno di vivacità della nostra città. Così è nato il format della “notte magica”, con la diretta radio da Piazza Garibaldi e le postazioni di musica e luci sparse nelle piazze. Ma sia chiaro, l’obiettivo è quello di creare un’atmosfera particolare e promuovere i progetti di rilancio per Padova con le radio, non certo assecondare forme di intrattenimento che non siano sicure. Per questo la musica sarà “da accompagnamento” e in ogni postazione ci sarà personale addetto a sorvegliare che tutto si svolga senza problemi. Vogliamo sia solo un’occasione in più per tener viva Padova ad agosto senza rischi tenendo accesso i riflettori sulla città. Per questo in questi giorni abbiamo distribuito agli esercenti del centro una lettera per spiegare il senso dell’iniziativa e tenere tutti coinvolti».