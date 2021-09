Più forti anche del maltempo: grande successo per la Festa dell'Uva e del Vino di Vo'

Nonostante il maltempo, la giornata conclusiva della 70esima Festa dell’Uva e del Vino di Vo’ ha registrato numerosissime presenze, con molte famiglie che hanno approfittato della presenza delle attività dei Giochi in Legno di Una Volta e dei Mastri Carristi che hanno insegnato ai bambini come "dipingere" un quadro con gli acini d’uva.

Vo'

Operativi e molto frequentati tutti i punti degustazione con i produttori del Consorzio Vini Colli Euganei e le casette dei ristoratori che hanno servito i prodotti e i piatti del territorio ben oltre l’ora di cena. Il momento clou della giornata è stato quello istituzionale, celebrato sotto il portico antistante l’entrata del Municipio. Il sindaco Giuliano Martini e il vicepresidente della Provincia Vincenzo Gottardo hanno consegnato una targa agli atleti paralimpici Luigi Beggiato e Chiara Nardo che si sono distinti alle ultime Olimpiadi di Tokyo. Per omaggiare la Festa come momento di ritorno alla normalità da parte dei cittadini di Vo’, sono poi saliti sul palco il prof. Stefano Merigliano, Presidente Scuola di Medicina dell’Università di Padova e Lucia Mussolin Merigliano, dirigente della Croce Rossa, la senatrice Roberta Toffanin e la dott.ssa Roberta Volpin, direttrice del pronto soccorso dell’Ospedale di Schiavonia. Il sindaco Martini ha ringraziato tutti loro per l’impegno profuso a favore del paese nei primi difficili giorni della pandemia e ha poi invitato sul palco Lorenzo Zambon, presidente Associazione Pronto Conselve, un’associazione senza fini di lucro che si propone di diffondere cultura in ambito di primo soccorso e si occupa del trasporto di tipo “taxi sanitario” e anche del “soccorso sanitario”. Proprio ieri l’amministrazione comunale e l’Associazione hanno inaugurato il nuovo Punto Ambulanza di Vo’, tagliando il nastro nei locali messi a disposizione dall’amministrazione comunale per le attività Pronto Conselve. In chiusura la speaker Vanna Vigolo e le autorità hanno consegnato un riconoscimento ai Mastri Carristi per l’impegno profuso anche questo’anno con la creazione del carro esposto in piazza Liberazione, augurando loro di potersi cimentare l’anno prossimo nella tradizionale sfilata.