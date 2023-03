L'8 marzo a Padova, musei gratis ed eventi culturali per le donne

Sono diverse le proposte che l'Assessorato alla Cultura del Comune di Padova, i Musei Civici e i luoghi del Sito "I Cicli Affrescati del XIV secolo di Padova" Patrimonio Mondiale Unesco propongono per celebrare la Giornata Internazionale della Donna nel segno della cultura, puntando sul racconto della vita e delle peculiarità delle figure femminili della Padova del passato che hanno avuto un ruolo nel panorama culturale cittadino, dal Trecento ai nostri giorni.

Gli eventi

Mercoledì 8 marzo il Comune di Padova invita tutte le donne a visitare gratuitamente in quella giornata Palazzo della Ragione, il Museo Eremitani, Palazzo Zuckermann e il Museo del Risorgimento e dell'Età Contemporanea. Al Battistero della Cattedrale i Musei Diocesani in collaborazione con l'Associazione Kalatà propongono una visita guidata tutta dedicata alle figure femminili rappresentate nel ciclo trecentesco Patrimonio Mondiale. Il percorso ruoterà tutto intorno al ruolo e alle vicende di alcune donne che popolano le storie bibliche dipinte da Giusto dei Menabuoi, a partire da Fina Buzzaccarini, illustre committente degli affreschi. L'Accademia Galileiana accoglie il pubblico per una "Visita a lume di candela" sul tema della presenza femminile negli affreschi di Guariento Patrimonio Mondiale conservati nella Cappella della Reggia Carrarese. Sempre nella giornata di mercoledì 8 marzo la città di Padova celebra i 500 anni dalla nascita di una delle sue più illustri cittadine: Gaspara Stampa, poetessa, musicista e cantante. Alle ore 17.00 presso la Sala del Romanino del Museo Eremitani si terrà la conferenza “Gaspara Stampa, l'amore e l'arte”, organizzata e promossa dal Lions Club Abano in collaborazione con i Musei Civici di Padova. Interverranno Veronica Andreani, esperta di Letteratura del Rinascimento e Nicoletta Confalone, musicologa, che tratterà della musica in uso ai tempi dell’ardente poetessa.

Colasio

«Il tema per la Giornata Internazionale della Donna quest'anno è “Le donne in un mondo del lavoro in evoluzione: verso un pianeta 50-50 nel 2030” - commenta Andrea Colasio, Assessore alla Cultura del Comune di Padova – alle grandi donne del passato dobbiamo a Padova la realizzazione di alcuni fra i cicli affrescati padovani del Trecento arrivati fino a noi, oggi alle nostre professioniste dei beni culturali dobbiamo la conservazione e lo studio di queste opere d'arte uniche al mondo, affinché possano essere lasciate in eredità alle generazioni future».