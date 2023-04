25 aprile, Casellati: "Giornata che dedico alla memoria di mio padre, che era partigiano»

«La voglio dedicare alla memoria di mio padre, che era partigiano»: con queste parole Maria Elisabetta Alberti Casellati, ministro per le riforme istituzionali, ha voluto omaggiare la celebrazione del 25 aprile, festeggiata all'interno del Palazzo della Ragione a Padova.

Casellati

L'ex presidente del Senato ha poi continuato: «Per me è una festa particolare, l'ho sempre celebrata in piazza e l'ho sempre considerata la festa della pacificazione per tutto il nostro Paese, nel segno della libertà e della democrazia. Voglio dedicare questa festa della Liberazione anche alla memoria di chi ha combattuto ed è morto per rendere il nostro Paese libero e democratico. Occorre preservare attraverso questa ricorrenza il lascito dei nostri padri costituenti ma soprattutto la memoria, per non dimenticare quelli che sono stati gli errori di una dittatura. Il fascismo? Ormai è in soffitta, mi auguro che questa parola sia soltanto un capitolo della storia e no qualcosa che tornerà».