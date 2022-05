Fiorai abusivi e Festa della mamma, Ascom lancia l'allarme per la concorrenza sleale

Man mano che si avvicina la Festa della mamma, lo sguardo di Ascom si concentra sul commercio abusivo di fiori. Presente tutto l'anno, si rafforza in prossimità delle ricorrenze.

Il commento

«Quello che in queste occasioni non viene sufficientemente valutato – commenta il presidente dei fioristi dell’Ascom Confcommercio di Padova, Pierpaolo Varotto – è che le vendite abusive, che apparentemente sembrano improvvisate, sono invece frutto di un progetto ben organizzato. Questo mercato abusivo genera un’economia sommersa che spesso è controllata da organizzazioni legate alla criminalità. Nello specifico poi la Festa della mamma, senza la piaga dell’abusivismo, potrebbe rappresentare una boccata di ossigeno per la categoria che ha subito grandi perdite a causa delle limitazioni commerciali dovute alla pandemia. Per cui auspichiamo che da parte delle forze dell’ordine vengano attuati quei controlli atti se non a debellare, almeno a contrastare il fenomeno».