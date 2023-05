La festa del Napoli Club Padova, Ricomincio da Tre: «Finalmente campioni»

«Finalmente campioni d'Italia», così esclama il sorridente Giosuè Parolisi il Coordinatore del Club Napoli di Padova con sede a Montegrotto. «`Abbiamo atteso tanti anni ma che soddisfazione essere qui a Udine che oggi sembra Napoli».

E si sono stati davvero tanti gli anni che questi tifosi che lavorano tra la città di Padova e provincia hanno dovuto aspettare prima di vincere il tricolore.

Una quarantina di soci che si autofinanziano e portano avanti come dicono loro la Napoletaneità, un misto tra tradizioni, stili e cultura partenopea. «Apparteniamo a Partenope a quella cultura millenaria, che ha dato i natali tra gli altri a Croce, Filangieri, Genovesi ma anche a Totò, Eduardo, Pino e al nostro Massimo Troisi, infatti il nostro club si chiama "Ricomincio da tre" per tante cose che ci legano a lui». La loro sede, a Montegrotto, è in via Plinia 42 dove il sindaco Mortandello di tanto in tanto passa a salutare: «Spesso sono con loro solo per un saluto e la partita della viola (il sindaco tifa Fiorentina) contro il Napoli me la guardo con loro. Bravi a loro e sono molto contento per lo scudetto al Napoli, sono stati davvero i più forti. Onore a loro e alla loro squadra», ha commentato il sindaco.