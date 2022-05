Ad Albignasego tutto pronto per la festa dei 200 nuovi nati. Alle famiglie verrà regalato un albero

Sabato 28 maggio alle 10.30 al parco della Costituzione l’amministrazione comunale di Albignasego incontrerà i 200 bambini nati nel corso del 2021 e le loro famiglie. A loro saranno dedicati 12 alberi tra quelli presenti all’interno del parco, sui quali sarà apposto un cartello con il nome dei bimbi (uno per ogni mese dell’anno), come simbolo di speranza e di vita. «E per offrire una coccola ai piccoli partecipanti» illustra l’assessore alla Famiglia, Anna Franco «daremo ai presenti la possibilità di partecipare a una prova gratuita di massaggio infantile, con un’insegnante abilitata Aimi (Associazione italiana massaggio infantile) a cura dell’associazione Orizzonti in valigia». Ogni anno il Comune pianta nuovi alberi, una parte dei quali viene dedicata ai bambini nati nell’anno precedente, che cresceranno quindi insieme nel corso del tempo. «Tale iniziativa contribuisce ad arricchire il patrimonio arboreo comunale» aggiunge l’assessore all’Ambiente., Valentina Luise «e concretizza la gioia dell’arrivo di una nuova vita, alla quale la comunità dà in questo modo il suo benvenuto». Albignasego negli ultimi anni ha visto un incremento della sua popolazione residente, con l’arrivo di nuovi cittadini, molti dei quali giovani coppie che scelgono di stabilirsi nel Comune per la vicinanza alla città e per la quantità e qualità di servizi alla famiglia che vengono proposte e organizzati.