Festa del Prosciutto Veneto Dop, in 150mila a Montagnana per "divorarlo"

Sfiorate le 150mila presenze alla Festa del Prosciutto Veneto DOP che si è conclusa domenica 19 maggio a Montagnana. Un appuntamento che è tornato ai fasti del pre-Covid e che ha attirato molti turisti provenienti da Piacenza, Brescia, Ferrara, Reggio Emilia, dall’Alto Adige, ma anche da diverse città estere.

Prosciutto veneto Dop

Protagonisti assoluti sono stati gli stand dei prosciuttifici presenti a questa 24esima edizione: Attilio Fontana Prosciutti, Prosciuttificio Daniolo Vittorio, Prosciuttificio Corsare, Salumificio Brianza, Salumificio Giovanni Fontana, Prosciuttificio Vittorio Soranzo. Le degustazioni del prosciutto sono state accompagnate da molte altre specialità, selezioni di formaggi, vini, birre e gemellaggi del gusto con ristoratori del Veneto e delle regioni limitrofe. «Si tratta di una manifestazione - ha dichiarato il sindaco di Montagnana Gian Paolo Lovato - che è andata oltre i confini regionali e talvolta anche nazionali. È stata una grande soddisfazione e guardiamo con orgoglio alla prossima edizione che sarà la 25esima, sapendo che potremo accogliere nel migliore dei modi quanti si recheranno nella nostra città murata. Oltre agli appuntamenti di promozione e di intrattenimento culturale, quest’anno abbiamo puntiamo moltissimo sulla sinergia con i commercianti che sono parte integrante della nostra città. Montagnana è un unicum di tesori e di eccellenze e cerchiamo di dimostrarlo in ogni occasione, soprattutto in quelle rinomate come questa manifestazione».

La manifestazione

«Quello che è stato particolarmente apprezzato - ha detto Elena Donolato amministratore di Mark Co&co. - è stata la collaborazione con le attività commerciali di Montagnana, grazie anche alle diverse iniziative che hanno coinvolto tutta la città, ma è stata anche l’occasione per molti turisti di visitare i prosciuttifici e scoprire le bellezze storiche e artistiche. Particolarmente apprezzate anche le serate musicali, il mercatino dell’antiquariato e la ruota della fortuna». Ha aggiunto Attilio Fontana, presidente del Consorzio di Tutela: «La sinergia virtuosa tra prodotto e territorio richiama di anno in anno un numero sempre crescente di turisti ed appassionati di enogastronomia e assume un valore strategico perché allarga la conoscenza del prodotto e del suo territorio di produzione non solo in Italia, ma anche nei paesi che sono ben rappresentati da una presenza turistica nella nostra penisola, valorizzandone le tradizioni. Non a caso, si inizia a parlare di “Turismo DOP”, una tendenza in grande ascesa visto il sempre maggior interesse verso itinerari caratterizzati da produzioni di eccellenza. Dobbiamo continuare ad investire nelle imprese e nelle attività legate al turismo e all’enogastronomia perché rappresentano una leva di sviluppo esclusiva e significativa in special modo per aziende, come le nostre, con una forte caratterizzazione artigianale. Abbiamo un territorio straordinario, quindici piccoli comuni impreziositi da Castelli e Mura medioevali, da Ville Venete, molte delle quali Palladiane, adiacenti al Parco Regionale dei Colli Euganei, ai Colli Berici, con paesaggi incantevoli sotto l’aspetto artistico e naturalistico e con interessanti percorsi eno-gastronomici che offrono l’occasione per scoprire anche molti altri prodotti tipici locali. A rendere il Prosciutto Veneto DOP unico ed esclusivo sono i bacini di approvvigionamento della materia prima. Tutti i capi arrivano dal Veneto, dall’Emilia Romagna e dalla Lombardia, regioni dove, lungo l’asta del Fiume Po, c’è la concomitante presenza di caseifici tra i più famosi e rinomati, che offrono la disponibilità di siero di latte». L’iniziativa, voluta dal Consorzio di Tutela del Prosciutto Veneto Dop, in stretta collaborazione con il Comune di Montagnana, è organizzata da Mark. Co. & Co.