Festa della Repubblica, a Padova il 2 giugno si celebra in piazza dei Signori

È stato celebrato oggi, domenica 2 giugno, anche a Padova il 78° anniversario della fondazione della Repubblica Italiana.

Nella splendida cornice di Piazza dei Signori la celebrazione, organizzata da Prefettura e Comune di Padova in collaborazione con il Comando Forze Operative Nord dell’Esercito, ha avuto inizio con l’alzabandiera alla quale hanno partecipato le massime Autorità civili, militari e religiose, tra cui il Sottosegretario di Stato per la Giustizia, Sen. Andrea Ostellari, il Prefetto, S.E. Francesco Messina, il Sindaco e Presidente della Provincia, Sergio Giordani, e il Comandante delle Forze Operative Nord dell’Esercito, Gen.C.A. Maurizio Riccò, cui sono seguiti la lettura del messaggio augurale del Presidente della Repubblica e gli interventi ufficiali. Successivamente sono state consegnate, nel palazzo della Prefettura, le onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Per l’occasione, nella vicina Piazza dei Frutti, è stata allestita un’esposizione di mezzi e materiali che rappresentano il quotidiano impegno delle Istituzioni che operano sul territorio a servizio dei cittadini. Per l’Esercito, lo spazio espositivo, curato dal Comando Forze Operative Nord, ha ospitato assetti promozionali dell’8° reggimento genio guastatori paracadutisti “Folgore” e un’attività dimostrativa di Metodo di Combattimento Militare (MCM) woman oriented a cura dell’11° reggimento bersaglieri. Tra le varie iniziative promosse per il 78° anniversario della fondazione della Repubblica, il Museo Storico della Terza Armata di via Altinate ha effettuato un’apertura straordinaria ai visitatori ospitando, tra l’altro, un concerto della Fanfara dei bersaglieri “Achille Formis” di Padova.