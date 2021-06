Festa del Santo senza processione: attesi comunque diecimila fedeli

Come già nel 2020, anche in questo 790° anniversario della morte di Sant’Antonio, la tradizionale processione pomeridiana per le strade del centro non potrà svolgersi

Sono attesi, in occasione della festa di Sant’Antonio diecimila fedeli, in basilica. Sono in programma messe, dalle 6 del mattino fino alle 21. Le celebrazioni centrali alle 11, con la santa messa officiata dal vescovo Claudio Cipolla. Per le 12,30, è previsto l’arrivo della reliquia custodita nella Basilica della Madonna della Salute di Venezia che sarà accompagnata dal Patriarca, Francesco Moraglia.

Santo

All'interno dell basilica sono disponibili 350 posti, mentre sono stati allestiti due maxischermi in chiostro e uno sul sagrato per permettere a chi non potrà accedere, di seguire le celebrazioni. Come già nel 2020, anche in questo 790° anniversario della morte di Sant’Antonio, la tradizionale processione pomeridiana per le strade del centro non potrà svolgersi.